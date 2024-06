SKINULA SE ŠEJLA ZONIĆ! Pobednica emisije "Zvezde Granda" nakon svih skandala otišla korak dalje, ovakvu je NIKADA NISTE VIDELI

Pobednica Zvezda Granda Šejla Zonić, pokazla je zanosne obline.

- Posle prve emisije već su počele da stižu pozivi za angažmane i ova godina mi je popunjena- kaže Šejla i dodala da je podigla cene nastupa.

- Da apsolutno. Moja cena raste sve više i više i samim tim ova pobeda donosi veću cenu i moja škola, iskustvo, obrazovanje.

Prema njenim rečima radi veselje, a bakšiš koji dobije ne završi kod nje.

foto: Printscreen

- To je bakšiš koji mi moramo da vratimo na kraju na tim veseljima. To nije sve onako kako izgleda. Oni vas kite, daju vam pare, ali vi na kraju to vratite u kofer, vi dobijete na dogovoreni fiksni iznos. Ja radim za dnevnicu koju pogodim- rekla je ona i kroz smeh dodala:

- Ne dobijam bakšiš, dobijam samo večeru.

Ona je pričala i da se tokom školovanja susrela sa velikim problemom kada joj je tada doživeo srčani udar.

- Moji roditelji su se borili da sestre i ja ne osetimo bilo koju poteškoću, oskudicu. Moralo je da bude kako moja mama kaže. Uvek smo se borili- istakla je ona.

Blic

Bonus video:

04:40 Prvi intervju pobednice Zvezda Granda, Šejle Zonić