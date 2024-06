U FINALU LIO SUZE, SADA OTKRIO ŠTA GA JE EMOTIVNO DOTUKLO! Žika Jakšić otvorio dušu i priznao: "To me uvek pomeri..."

Foto: Printskrin / You Tube

Finalna emisija „Nikad nije kasno“ donela je puno lepih emocija, a čak se u jednom momentu tokom uživo programa voditelj i idejni tvorac ovog šou-programa Žika Jakšić rasplakao.

Žika se nakon toga oglasio i otkrio da je svaka emisija za njega posebna i da uprkos tome što pokušava da sakrije emocije, nekad se dogodi i da pusti suzu.

Tvorac najgledanije emisije ne krije da mu je svaka sezona sve draža, a otkrio je i zbog čega je to tako.

- Evo još malo pa kraj, svaka nova sezona mi je još draža, iskreno. I ja sam sam, ne znam kako bih to objasnio – rekao je Jakšić.

Dok je u finalu pevač Muharem Hamzakadić Haro izvodio pesmu „Čaršija“ Žika se rasplakao. Kako priznaje ponele su ga posebne emocije, pa se prisetio rodnog grada i majke, a upravo su ga ti sihovi emotivno dotukli.

- Dobro, to je bila specijalna emocija. Znaš ono, čaršija i majka na pragu, mene uvek to malo pomeri. Nisam pustio suzu, ali su mi zasuzile oči, to je sasvim u redu – istakao je voditelj.

Inače, Žika Jakšić je nakon finalne emisije otkrio planove za narednu, jubilarnu, desetu sezonu emisije „Nikad nije kasno“.

- Mi ne pravimo nikakve spektakle, to neka rade drugi. Mi radimo lepe stvari, do sada smo ih radili i radićemo isto. Nećemo ništa da menjamo. Apsolutno ništa. Biće samo novi kandidati koji isto lepo pevaju, isto divni ljudi. I mi ćemo biti isti, nikakav spektakl ne pravimo – rekao je Žika Jakšić.

