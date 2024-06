ZVEZDA GRANDA OPROSTILA DEČKU PREVARU, A ONDA JE USLEDILA NOVA IZDAJA! Pevačica otkrila: "Osećala sam da ću da se razbolim..."

Finalistkinja "Zvezda Granda", Martina Jozinović svojevremeno je zaprepastila javnost priznanjen da ju je dečko prevario i da mu je ona to oprostila.

Naime, pevačica je tada otkrila kako je saznala da je njen partner vara i kako je prebrodila težak životni period.

foto: Printscren Pink

- On je mene već prevario na početku, oprostila sam mu i dala drugu šansu. Tada sam rekla sebi da na svaku sledeću sitnicu odlazim iz te veze, i tako je bilo - rekla je i kasnije otkrila da su ubrzo nakon što mu je oprostila stigli dokazi o još jednoj prevari.

- Dobila sam dokaz putem screenshot-a, o tome šta je on sve pisao, i samo na osnovu toga, bez konkretnog dokaza sam završila vezu. To me je dugo mučilo, ali sam znala da to nije cela istina. Smislila sam da to iz njega izvučem “na foru“ i izmislila da sam saznala da je bio sa nekom devojkom. Tad mi je konačno priznao. Mislim da je to zadnje što možeš učiniti nekome, strašno je prevariti nekoga koga poznaješ, a ne nekoga sa kim deliš krevet. Nakon toga mi je bilo jako teško, ali nikad nisam poželela mu se vratim. Prešao je granicu posle koje ne mogu više ni da ga pozovem - ispričala je pevačica.

- Za mene je i namera da te neko prevari prevara. Ovo što sam ja saznala nije bila konkretna prevara. On je pisao drugarici moje poznanice da izađu, i to je meni bilo dovoljno da završim vezu sa njim - kazala je Martina i otkrila kako je reagovala u trenutku kada je to saznala.

foto: Printskrin/Instagram

- Dobila sam mučninu, osećala sam da ću da se razbolim, to je bilo ogromno razočarenje. Dva dana ranije smo pričali o deci i zajedničkom životu, a onda saznaš nešto tako.

Inače, nakon lošeg perioda u ljubavi, Martina je trenutno srećna u vezi sa novim dečkom.

- U vezi sam i nekako sve se sleglo. Iskreno, prošlogodišnje takmičenje i uopšte cela ta godina bila mi je jako burna tako da mi prija da se sve slegne i da se malo opustim. U tom smislu reči je sve stvarno dobro za mene. Eto, upoznali smo se za divno čudo na mojoj svirci. Znamo se već godinu i po, a u vezi smo već šest meseci - rekla je pevačica.

Kurir.rs/grand

