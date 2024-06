GODINAMA SU VODILE BITKU ZA POTOMSTVO! Mnoge naše poznate dame odlučile su se za vantelesnu oplodnju

Pevačica Sanja Maletić, posle dugogodišnje borbe za potomstvo, porodila se u u 52. godini. Pevačica nije krila ni da se okrenula vantelesnoj oplodnji u nameri da se ostvari kao majka.

Sa suprugom je u više navrata išla na vantelesnu oplodnju. Pevačica je bila spremna za put u Prag, ali je tada odustala u poslednjem trenutku zbog zdravstvenog problema. Naime, Sanja boluje od Hasimota (autoimuno oboljenje gde ćelije imunog sistema napadaju i razaraju tkivo štitaste žlezde), koji je sprečava u mnogim stvarima, kako privatnim tako i poslovnim. Međutim, upornost i vera su se isplatili i pevačica je na svet donela zdravu devojčicu. Pored nje, mnoge žene sa naše javne scene su se podvrgle vantelesnoj oplodnji, a neke su i javno govorile o tome.

Pevačica Seka Aleksić sedam godina se borila za potomstvo, a o ovoj temi je u više navrata govorila. Kako je istakla, mislia je da će je suprug ostaviti jer ja ne može da imam decu.

- To je period o kom ja sa radošću govorim. Da vam kažem, mi kao narod nismo edukovani što se tiče vantelesne oplodnje. Nisam znala da su ljudi mislili da je vantelesna oplodnja tako što nešto drugo uzmeš od nekog drugog i od nekog drugog i staviš u sebe. To su ljudi bukvalno tako doživljavali, tako da edukacije je falilo. Falilo je i meni na početku ali sada mogu da pričam o tome, da ne ispadne da nešto pametujem, ali ja sam stvarno sedam godina bila u tom procesu dok se nisam ostvarila u ulozi majke, ali sam onda shvatila da nije samo medicinski problem nego veoma, veoma često je i psihološki problem. Najviše dolazi od žene, ne toliko do muškarca, kada je vantelesna oplodnja u pitanju. Ja sam u tom periodu i te kako imala podršku svog partnera, i prosto bez toga ne možete. Ne možete vi sami da budete u tome, na kraju krajeva nije to ni blagosloveno - rekla je Seka u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Svetlana Ceca Ražnatović bila je prva pevačica kod nas koja se podvrgla ovom procesu, a njen sin Veljko je danas verovatno najpoznatije "dete iz epruvete" na javnoj sceni:

- Imala sam samo 22 godine kad sam otkrila da imam problem da zatrudnim, pa sam otišla u bolnicu Narodni front na vantelesnu oplodnju - prisetila se Ceca i dodala: - Moj pokojni suprug me je podržao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da on nije imao problem, budući da je već imao sedmoro dece - ispričala je pevačica, koja je 1995. rodila sina Veljka, a tri godine kasnije i ćerku Anastasiju.

Da nemoguće ne postoji, dokaz je Ivana Selakov, koja se deset godina borila za potomstvo pre nego što je zatrudnela.

- Odlučila sam se za vantelesnu pre svega zbog mojih godina i činjenice da nemam šta da čekam. U Srbiji ima vrsnih profesionalaca u toj oblasti, koji su egal sa onima u svetu - rekla je jednom prilikom pevačica, koja je ponosna majka ćerke Krune.

Slične probleme imala je i pevačica Ivana Peters, koja je oduvek želela da postane majka i o svojoj borbi je javno govorila. Svoju želju uspela je da ostvari 2006. godine, kada je na svet donela devojčicu Saru.

- Imala sam policistične jajnike i morala sam to da saniram. Posle operacije ostao mi je samo jedan zdrav jajnik i moje šanse da postanem majka postale su još manje - rekla je Ivana u intervjuu za "Blic ženu". Zatim je usledio još jedan zdravstveni problem, endometrioza, ali je i njega pobedila.

Glumica Jelena Ćuruvija Đurica je krajem februara sa suprugom Aleksandrom dobila sina, kojem su dali ime Ilija, a pre osam godina rodila je ćerku Martu. Ćerka je rođena nakon mnogo godina borbe za potomstvo, o čemu je glumica jednom prilikom govorila.

- Za ćerku smo se jako dugo borili. Venčali smo se 2002. godine, a nju smo dobili tek 2014, tako da je naša borba trajala 12 godina. Imala sam šest vantelesnih oplodnji, bio je to jako težak period za nas. Posle godinu, dve sam počela da shvatam da imam problem da zatrudnim. Najgore je bilo što kod nas nije postajao nijedan konkretan problem, onda sam stalno pila neke hormone i na kraju zaradila endometriozu - ispričala je Jelena u emisiji "Preživeli".

