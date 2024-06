NATAŠA BEKVALAC U USKOJ ČIPKANOJ HALJINI SKOČILA U BAZEN! Mokra do gole kože, doživela peh na fotografisanju, HIT

Nataša Bekvalac poznata je po svom humoru, a da je sa njom čak i posao zanimljiv svedoči snimak koji je osvanuo na društvenim mrežama.

Naime, Nataša Bekvalac je godinama unazad vlasnica luksuzne nekretnine u Čeneju koji izdaje za proslave, a sada je iskoristila salaš i za svoj posao.

Ona je kraj bazena organizovala fotografisanje koje je imalo neočekivan obrt, s obzirom da je pevačica na kraju završila mokra do gole kože.

Snimak je na Instagramu podelila njena sestra Kristina, a kako možemo videti u dugačkoj, providnoj, čipkanoj haljini Nataša se bacila u vodu i završila mokra do gole kože.

O roditeljstvu

Podsetimo, Nataša Bekvalac iz braka sa Danilom Ikodinovićem ima ćerku Hanu, dok iz braka sa Lukom Lazukićem ima naslednicu Katju.

Ona je nedavno istakla da je u roditeljstvu sama, kao i da sa ćerkama ne priča o njihovim očevima.

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muskarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored.

- Sve što je veliko je teško. Ja svoju ulogu smatram velikom. Svaka mama zna koliko je teško u ovom ludom vremenu biti samohrani roditelj. Dodatno je otežavajuće imati u kući tinejdžerku i malu devojčicu. Ja sam ih rodila, ja ih odgajam i naravno da u svakom momentu vidim sebe u njima. Ali vidim i njihove očeve.

Lepa pevačica iza sebe ima tri braka, dok je iz dva dobila ćerke Hanu i Katju. Kako kaže svojim naslednicama ne priča o očevima.

- Iz ljubavi prema svojoj deci nikada neću pričati o njihovim očevima pogotovu zato što nemam preterano afirmativne stvari koje bih svakako rekla da imam - kaže Nataša.

Nataša nije želela da otkriva da li je Katja upoznala polubrata po ocu.

- Sa Hanom ne pričam o svojim bivšim brakovima jer je ona bila tu. Proživela je sa mnom sve to. Nas dve smo nerazdvojiva celina. Sve što smo prošle bilo je teško, ali smo išle na psihoterapiju. Nekada loš brak koji traje godinama može da ostavi veće posledice nego razvod koji je bio bez povišenog tona, ili se taj povišen ton nije čuo pred decom. Čula sam ga ja, ja sam to doživela. Mislim da sam učinila najbolju stvar kad sam se razvela. Uradila sam to zbog dece - priznala je ona tada.

