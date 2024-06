"VEROVAO SAM U NJU KAD JE BILA PEVAČ AMATER" Adil nikad iskrenije o Tei Tairović i njenoj porodici: Ljudi se prave pametni...

Adil Maksutović poslednjih godina je malo "povukao ručnu" kada je reč o poslu i posvetio se porodici, a pred nastup u jednom beogradskom restoranu govorio je za domaće medije, posle duže medijske pauze.

Kako je naveo na početku, vratio se posle određene pauze novom pesmom, za koju je tekst počela da piše njegova pokojna drugarica, a koji je on sada završio.

- Pa nije da me nije bilo dugo. Nije me bilo dugo, mislim relativno dugo. Nismo bili od zimske sezone, negde pred Novu godinu. Ali evo, otvorila se letnja bašta, tako da u ovde vrlo rado pevam - rekao je Adil i dodao:

- Tako je, tako je. Utisci su predivni, zaista puno pozitivnih komentara. Niko nije očekivao ovakvu pesmu. Svi me negde povezuju za balade i za neke nežnije note. Međutim, ja se nadam da ljudi pamte i moju pesmu "Hitno", koja se sluša dan danas i pesma "Najbolji grad na svetu", "Ista ja".... Tako da, volim ja ponekad neku brzu pesmu da snim. Ja sam onako gađao neku moju ciljnu grupu i moju publiku, koja zaista na nekim mojim nastupima vrlo rado peva i ove pesme koje sam nabrao. Radio sam zapravo melodiju. Melodiju, da. Dakle, radio sam melodiju. Što se tiče teksta, taj tekst je naknadno nešto napravljen, prepravljen. Neki stihovi su nastali pre nekih 12 godina, čak, moja draga, nažalost pokojna, Kaća, drugarica Katarina Jovanić, koja je napisala meni "Lako noć", "Maskembala", koja je uradila meni toliko lepih pesama, dostalih i "Hitno", "Sinovi tuge", "Ljubi me po sećenju". Te stihove, neke od tih stihova iz pesme, napisala, kažem, davno. I ta pesma je ostala, nikad je nisam snimio zapravo, ali nedavno sam napravio neku melodiju i započeo te stihove koje su mi ostale urezane u glavi. Jaoj, pa ovo paše, ova dva reda paše, hajde da ja probam da napravim ostatak pesme. Tako i bi, napravio sam, ajde kad ono, prepravio sam tekst kako bi se uklopio u neku drugu, novu melodiju i eto nastala pesma.

O društvenim mrežama, na kojima retko provodi vreme, i nema neko najlepše mišljenje... ističe "da ne želi da pametuje i druga govori kako treba da vode svoje karijere, ali smatra da za njega, čoveka koji iza sebe ima karijeru, nije prikladno da "iskače iz frižidera".

- Iskreno da ti budem, nemam TikTok, Fejsbuk, retko kad onako i otvorim i da nešto podelim sa ljudima koji prate mene na Fejsbuku. Uglavnom sam na Instagramu, ali ne tako redovno. Često po 10 dana ne objavim ništa. Ali, ne bih ja da pametujem i sad da nekome prosipam mudrost kako treba neko da vodi svoju karijeru. Ja sam čovek koji ima 40 godina, ja možda mlađe izgledam i možda se osećam malo mlađe, mislim da nije primereno nekome ko ima iza sebe toliki neki radni staž, toliko iskustva i toliko koncerata, nastupa, svega što je od 2007. mene zadesilo. Prosto smatram da ne moram da budem sve prisutan i da me ima svuda i da iskačem iz frižidera. Ne kažem, nekada je zaista potrebno da se napravi neki hajp kad je u pitanju neki veliki projekat, neki veliki koncert, to je neophodno, ali ne bih ja to ništa na zor, što kažu, na silu, da veštački napravim tu neku frku i da sad molim svakog pojedinočnu od vas: "Ej, hajde napiši mi napravim u članak da me ujeo aligator". Tako nešto, da, da, da. Prosto mislim da ja ne trebam da se bavim time i da generalno imam veoma malo vremena slobodnog za sebe. Svaki slobodan trenutak pokušavam da posvetim porodici i da deca upamte negde mene kao oca, a ne kao zvezda.

Svoju intimu i te kako čuva, a retki trenuci u kojima uopšte i priča o porodici. Sada je otkrio je da je veoma ponosan na sinove, koji "ne znaju da nabroje 10 estradnih ličnosti" i vreme ne provode vreme na mrežama i za računarima.

- Verovali ili ne, ne znam da li je to dobro ili loše, ali ne znam da li bi moji sinovi znali da nabroje, ajde ovaj mali je, mnogo mali, ima četiri godine, ali ovaj veliki ima deseti godine ali ne znam da li bi umeli da nabroje deset nekih estretnih ličnosti. Što ne znači da slušaju samo, ne znam, klasičnu muziku, a slušaju klasičnu muziku zato što i svira klavir, stariji sin. Nije samo da ga mi sad kao nešto usmeravamo da bude nobles, nego prosto ne želim da bude opterećen estradom. Da sve dođe u svoje vreme, ako je od njega, bude zanimala muzika, ako bude hteo da peva neke narodnjake, ne želim da kažem onako najgore "dvojkače", ako bude poželeo da peva, ja ću ga podržati, ali pod jednim uslovom, da ima zaista dara. Da ako ima dara za to i poželi da peva koju god vrstu muzike ili da svira, jel, ja ću ga iskreno podržati. Tako da nije to da sad kao nešto njega usmeravam, ali želim da dete bude dete, želim da se igra sa drugarima, da je napolju, da igra fudbal po ceo dan, ima sve petice, moram da ga pohvalim, u muzičkoj školi je takođe odličan, trenira dva sporta, zaista ne znam više, nemam reči hvale za njega, da sa toliko malo godina bude toliko dobro dete, tu da ga ne ureknem. Tako da, na sve to, ja sad da mu stavljam i neki tag, da bude na društvenim mrežama i da pravi neke TikTok klipove i da se bavi time, mislim da nema potrebe, kada bude stasao, ako bude odlučio da ima ne znam kakav influens na društvenim mrežama i da pokazuje možda sve te njegove veštine, zašto da ne, za sad je mali.

Za estradu važi, onda stara - "mala bara, puna krokodila", međutim, Adil tvrdi da na estradi postoje prava prijateljstva, a na njegovoj listi su Slađa Alegro i Marija Šerifović, koja je nedavno postala majka.

Na pitanje da li je Marija možda tražila neki savet od njega, kada je roditeljstvo u pitanju, ali i o čemu priča sa prijateljima sa estrade, Adil je otkrio.

- Naravno da sam u kontaktu sa svima njima, ne traži niko od mene savet, prosto mi poštujemo izuzetno jedno drugo i pogotovo kad je pitanje takva neka osetljiva tema, jel? Ali što se tiče nekih pesama i tako dalje, evo baš mi je Slađa Alegro skoro poslala pesmu koju treba da objavi uskoro, mislim za dan dva, ja sam njoj poslao pre premijere link ove moje nove pesme i zaista se međusobno i čujemo i podržavamo, i evo sutra Slađa pravi neku feštu povodom njenog rođendana i 25 godine karijere gde me je naravno od srca pozvala i ja ću se odazvati, tako da druženje, prijateljstva na estradi su moguće, ali nije to baš kao što možda neki misle da se mi svaki dan viđamo i čujemo, ali ono što je zasigurno to možete da pitate Marija, da ne prođe dan da ja neki smešni mim ne pošaljem na Instagramu i to je neki znak da mislim na nekoga i da mislim na tu osobu.

- Pratim izuzetno mali broj ljudi na Instagramu, imam, ne znam, ono, 178 recimo ljudi koje pratim. Od toga su mnogi neke velike zvezde i ljudi koje možda i ne poznajem, a ove koje poznajem se nekada stvarno družimo i volimo i poštujemo i očekujem da ta neka naša komuna bude puna ljubavi i podrške, i tako i jeste. Prosto, nekad se ne čuješ nekim 2, 3, 5, 7 dana ili ne vidiš možda čak i duže, ali da osetiš tu neku prisutnost...

Trenutno je velika ekspanzija koncerata, a ove godine svoj veliki solistički u Beogradskoj areni prva je zakazala Tea Tairović.

Kakvo je njegovo mišljenje o mladim zvezdama, i uspehu Tee, Prije i ostalih koleginica, Adil je rekao:

- Zaista bih voleo, ono što moram da priznam to je da veliki koncert, ozbiljan koncert zahteva izuzetno veliku pripremu i ja nisam spreman za to ove godine s obzirom na raspored koji mi je već maltene popunjen do kraja godine i da imam neki koncert tipa "Sava centar" kao što je bilo 2019. ili 2017. po ta dva koncerta. Mislim da je nemoguće u ovom trenutku, ali ono što je izvesno i što bih ja zaista voleo, to je da 2025. narednog leta verovatno negde u junu, zaista bih voleo da imam recimo koncert na Tašu i to je ono što sam već pričao sa Banetom Obradovićem da bi to bila neka moja želja i naravno da je on podržao.... - istakao je on.

- Mislim da svako treba da iskoristi svoj trenutak i da su sve one dobro negde procenile, jer koliko ja znam, sve su imale uspešne koncerte. Za tako nešto mora da se dogodi taj neki hajp, mora da se dogodi pesma koja povuče ceo taj neki projekat i mislim da je dobro što su sve one iskoristile pravi momenat, što ne znači da neće i za godinu dana, znači prosto to je tada moralo da bude tako i ja zaista sve te neke kolege i koleginice podržavam u tome. Ono što ja osećam to je da za moju vrstu muzike i za neku moju publiku je intimnija ta neka varijanta ili prostor.

"Tea ima nešto što drugi nemaju"

Nedavno se spekulisalo da mlađoj koleginici, sada jednoj od najvećih zvezda Tei Tairović, ima šta da zameri, a upravo zbog tih natpisa pitali smo ga kakvo mišljenje ima o njoj, ali i šta je to što joj potencijalno zamera. Ono što nas je iznenadilo, jeste i to da je Maksutović pomenuo njene roditelje koje poznaje, a o Tei je imao šta da kaže.

- Ma ne, kakvi, taman posla... Ne bih kritikovao bilo koga, a kamoli Teu koju poznajem jako dugo, koju podržavam, njenu majku poznajem, oca joj mnogo poštujem, nego su novinari, čak nije izvučeno iz konteksta, neki glupav naslov, napisali: "Adil potkačio Teu!" Glupost, živa, nikad u životu nikog ne bih, a ponajmanje nju, jer je mnogo i poštujem i volim i radili smo zajedno. Imam samo reči hvale i verovao sam u nju kad je zaista bila pevač amater. Kroz sve te neke njene početke i prve neke pesme, i duet sa Šabanom, gde ona u početku možda nije očekivala ovaj uspeh, svi ljudi koji su iskreno verovali u nju, znali su da će, taj njen "iks faktor" i njen... ona ima strašne osećaje za muziku. Sad, ljudi mogu da pričaju ovako ili onako i da se pravi pametni, ali Tei niko ne može da ospori to što ona ima nešto što nemaju i drugi, o tome se radi, i što je to taj neki dar od Boga, bez čega ne možeš da budeš velika zvezda. Ona to ima i ona radi na sebi u svakom smislu i jako lepo piše tekstove, što je opet neka umetnička crta s kojim se rodiš i koju ona razvija na pravi način i prosto želi da se bavi svojom karijerom što više, da je njena karijera u njenim rukama. Tako da imam samo reči hvale za nju i sve što izda novo ja ispratim i pozdravim i pošaljem poruku, tako da mi imamo tu neku zajednicu ljudi koji ja pratim i koji mene poštuju i zaista među nama problema.

