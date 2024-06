"ONE SU FOLIRANTI, VEZA IM JE LAŽ" Bivši učesnik rijalitija raskrinkao Anđelu i Bojanu: Špravalo glumi za Oskara!

Bivši rijaliti učesnik Pable Milevski je progovorio o odnosu Anđele Šparavalo i Bojane Pavlović.

Naime Pablo je priznao da smatra da Anđela i Bojane nisu iskrene u svojoj vezi, već da guraju priču kako bi bile bitna tema u rijalitiju.

- Ja sam napravio odmah odnos sa ljudima realan. Ja sam od starta video da su Anđela i Bojana foliranti. Anđela je devojka strejt, ona samo gura rijaliti priču - rekao je Pablo.

Inače, nedavno je Anđela Šparavalo ispričala kako je doživljavala nasilje od bivšeg dečka, a sada se tim povodom oglasila njena majka.

Aleksandra Šparavalo rekla je kako njena ćerka, Anđela Šparavalo sve laže, te je najavila novu tužbu za devojku svoje naslednice - Bojanu Pavlović.

- Meni je ovo smešno. Bojana njoj veruje da je bila u Sarajevu? Sada će Bojani da stigne još jedna tužba zbog toga što je nagovara da laže za Sarajevo. Ona ni u grad nije izašla, a kamoli da ima dečka. Ona se sprda sa svima u kući. Sve može da se ispita, najbolje znaju Kačavenda i Žana, onaj ko ima decu zna sve! Meni je to presmešno, rekla je ona pa dodala:

- Ja vas molim da ispitate da li je Anđela ikada prešla granicu i bila negde osim u Crnoj Gori. Bokica će na kraju da izvuče najdeblji kraj. Anđela glumi za Oskara, majke mi. Ona bez naše saglasnosti nije mogla da pređe granicu. Sada sam se čula sa svekrom koji je inspektor i rekao mi je da deca sa 14, 15 godina ne mogu da izlaze iz zemlje. Ona sada ne sme da kaže da je slagala zbog Bojane. Žao mi je što će sve ići preko Anđeline grbače. Najjače da će slagati majku da je kod drugarice, a ode malo u Crnu Goru, malo u Hrvatsku. Neka kaže koji je to dečko da ga prijavimo. Ona sama sebe uvlači u problem kojeg nema i koji ne postoji - zaključila je Aleksandra za "Pink".

"Bivši dečko me je prebio"

Podsetimo, Anđela je ispričala kako je trpela nasilje u jednoj od prethodnih veza.

- Ja neću da pričam o tome, moji nisu bili tu kada sam ja odrasla. To mi se desilo sa 14 godina sa nekim dečkom, bilo je nasilje između mene i dečka. On je mene prebio, nisam ništa uradila, a on je me je povredio, a nisam ga prijavila. On je bio idealan, dolazio je kod mene, devet meseci smo bili zajedno. Lagala sam roditelje za njega, znali su da imam dečka, ali nisu znali ko je. Bili su besni - ispričala je Anđela ranije.

