KURIR SAZNAJE! Vesna De Vinča znala da će splav biti UKLONJEN: Prijatelji šokirani zbog svega što se dešava

Vesna De Vinča objavila je tokom jutra potresna video u kom kroz suze obaveštava da nakon 19 godina mora da napusti splav na kom je živela.

Javnost ne prestaje da govori o ovoj situaciji od momenta kada je Vesna snimak odlaska sa splava podelila javno.

Kako Kurir sada saznaje, Vesna je sve vreme znala da će splav biti uklonjen i pomeren sa mesta na kom se nalazio 19 godina.

1 / 6 Foto: Kurir

Izvor poznat redakciji tvrdi da je ona bila već neko vreme obaveštena o svemu što će se dogoditi, te da se pripremala na sve što se tokom jutra desilo.

- Vesna već neko vreme zna za odluku da splav mora biti uklonjen i nisam najbolje razumeo šta se krije iza njenih objava, odnosno, šta je htela time da postigne. Razumem da je boli da se odrekne tako lepog splava na takvoj poziciji, ali sam siguran da nije bila iznenađena - rekao je za Kurir izvor blizak Vesni (Ime poznato redakciji).

Kako Kurir dalje saznaje, njeni najbolji prijatelji ne znaju gde se ona nalazi, te su sve vreme zabrinuti za nju jer je ovo prvi put za sve ove decenije da se Vesna ne javlja na pozive.

foto: Printskrin/Instagram

- Trenutno tražimo gde će večeras prenoćiti, javila mi se, ali sam sada opet izgubio kontakt sa njom - otkrio nam je blizak prijatelj De Vinče.

Ono što ostaje kao nedoumica jeste zašto bi Vesna, za koju se zna da poseduje više nekretnina u centru Beograda, uopšte bila zabrinuta za smeštaj. No, to ćemo sve saznati kada budemo dobili priliku da razgovaramo sa njom što se do zaključenja ovog teksta nije dogodilo.

Bonus video:

00:27 Od splava Vesne de Vinče za samo par sati nije ostalo ništa