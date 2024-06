"TI SI BUDALA! DEPORTOVAĆU TE" Marija Šerifović i Jovana Pajić otputovale u Ameriku, pa se oko ovoga NISU SLOŽILE!

Marija Šerifović otišla je Ameriku sa prijateljicom i koleginicom Jovanom Pajić, sa kojom je veoma bliska, te joj je godinama unazad jedna od omiljenih saputnica sa kojom ima mnogo uspomena.

Njihove zajedničke objave neretko postanu viralne na mrežama, te se hit izjave Marije i Jovane dugo prepričavaju, pa su se fanovi obradovali kada je Šerifovićeva objavila još jedan video sa pevačicom.

One su sedele jedna do druge i pričale o odmoru koji provode zajedno, a u jednom trenutku Marija je zapretila Jovani deportovanjem. Naravno, sve vreme se radilo o šali koja je obe nasmejala do suza.

- Kaži mi, kako ti se čini Amerika? - upitala ju je Marija.

- Čini mi se fino. Prija mi energetski, sunčano je, pa mi i to dodatno prija. Sad smo u industrijskoj zoni. Lepo je jer je drugačije - rekla je Jovana, na šta joj je Marija odbrusila.

- Gde bre?! Ti si budala. Stvarno ću da te deportujem - viknula je Marija.

- Možeš, ali me prvo vodi u šoping - rekla je Jovana.

Podsetimo, Marija Šerifović bila je uz drugaricu Jovanu Pajić kada se razvodila od supruga Saleta Cvetkovića, frotmena "Tropiko benda", a nedavno su i zajedno gostovale u emisiji "Amidži šou" u kojoj ih je voditeljka iznenadila pitanjem o njihovoj emotivnoj vezi o kojoj je spekuliše godinama.

- Pošto ste Jovana i ti napokon ovde sada zajedno, znači ekskluzivno, da svi budu srećni i zadovoljni, da li ste vas dve u vezi? - upitala je voditeljka Tijana Stoisavljević Milutinović, na šta je Marija odmah reagovala:

- Pod pretpostavkom da to stvarno i jeste tako, je l vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se sa tim prestane, neće imati ko više na slavu da mi dođe, molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to! Zašto se o tome nije pisalo prethodnih 15 godina, nego žena kad je razvedena, po njoj možeš šta hoćeš?! Prekinite hitno!

- Moram da priznam da nam je genijalna za**bancija na tu temu. Toliko se šalimo, pa malo i flertujemo, maštamo šta bi bilo kad bi bilo. Zabavno, a vidim da je i narodu zabavno - nadovezala se Jovana Pajić.

