"BILA SAM U BRAKU SA NJIM, A ŽIVELA SAMA" Voditeljka se udala za slovenačkog MOĆNIKA, a brak trajao samo godinu dana: Patila bih..

Katarina Šišmanović svojevremeno je važila za jednu od omiljenijih voditeljki koju je publika zavolela u emisiji „Sve za ljubav“.

Ona je atraktivnim izgledom osvojila mnoge moćne muškarce, ali sudbonosno „da“ rekla je biznismenu Dejanu Kitiću koji živi u Sloveniji, što će se kasnije ispostaviti kao nepremostiva prepreka za opstanak braka.

foto: Ata images

Venčanje se odigralo u Dominikanskoj republici, ali brak nije potrajao - razvod je usledio nakon samo godinu i po dana braka.

Voditeljka je jednom prilikom izjavila da je presudan momenat bio kada je Dejan rekao da neće živeti u Srbiji, dok Katarina nije mogla da živi u Ljubljani.

- Ja sam odmah znala da tamo ne mogu da živim. Ljubljana je mnogo manji grad od Beograda, ljudi su drugačiji, kao i stil života i način komunikacije. Ne kažem ni da je tamo bolje ni lošije, već da to nije život za mene. Tamo ne bih mogla da se bavim svojim poslom jer ne bih mogla da pričam slovenački kao ljudi koji su tamo rođeni i odrasli. Bila bih daleko od života i ljudi koje volim. Dejan ima svoj posao i ne bi mogao da mi pravi društvo po ceo dan. Shvatila sam da bih i tamo bila sama i da bih uvek patila za Srbijom i onim što sam imala – rekla je voditeljka za "Story" i otkrila da je morala da se razvede jer nije mogla da bude sama u braku.

foto: Printscreen/Instagram

- Ako mislite na fizičku prevaru, mislim da me nije prevario ili, ako jeste, ja za to nisam nikada saznala. Nije problem u tome da li je on bio sa nekom drugom ili ne, već u tome što nije bio sa mnom kada je trebalo, baš kao što ni ja nisam bila s njim. Nas dvoje smo jedno drugo prevarili u mnogo važnijim stvarima čim nismo uspeli, a to nema veze sa trećom osobom – izjavila je tada ona.

- Razvela sam se zato što više nisam mogla da budem sama u braku. Brak podrazumeva da dvoje ljudi provode vreme zajedno, da zajedno spavaju i bude se, planiraju dan, godinu, život pa čak i da se svađaju. Ja sam bila u zvaničnoj vezi sa nekim, a opet sam živela sama - rekla je ona svojevremeno.

Kurir/Gloria

Bonus video:

01:42 MORAMO DA ISPOŠTUJEMO GLEDAOCE Voditeljka u teretani pokazala izvajanu figuru: Kada čujete šta jede, PAŠĆETE U NESVEST!