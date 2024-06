ONA JE NAJBITNIJA ŽENA U ŽIVOTU MILANA MILOŠEVIĆA! Voditelj je objavio njenu sliku i raznežio čitavu javnost

Milan Milošević već godinama gradi uspešnu voditeljsku karijeru i mnogi vole da gledaju emisije koje on vodi.

Pored toga što ga viđamo na malim ekranima, Milošević je veoma aktivan i na društvenim mrežama.

Voditelj tako objavljuje i momente iz privatnog života, te smo u prilici da vidimo gde i kako voli da provodi vreme.

Ovoga puta objavila je fotografiju majke, napisao je "Moje" i stavio je srce. Voditelj je mnogo puta govorio o tome da je izuzetno vezan za majku, a i više puta je objavljivao njihove zajedničke fotografije.

Milanova majka jedno prilikom za medije govorila je o sinu i tada je istakla kada je bila najponosnija na njega.

"Kad se uselio u svoju kuću u Zemunu pole dve decenije podstanarskog života. Ma, da vam kažem, ponosna sam na svaki njegov korak, ponosna sam kako se ponaša u javnosti i privatno i ponosna sam što ne zaboravlja ljude koji su bili uz njega kada niko nije. Njegova emocija je nepresušna i ima je za ceo svet pomislim. Nije Milan imao ni detinjstvo, ni pubertet, ma ništa kao što je trebalo. Nažalost, previše bola, nemira i tuge je obeležilo njegov život u Sremskoj Mitrovici, ali se stalno sekiram da se jednog dana sve to ne odrazi na njega, mada za sada se nosi sa svim tim i bolje nego što može. On je primer kako treba biti borac. Kada se setim svega, sad bih na glas jaukala. Pa on se stopom vraćao noću odavde za Beograd jer radi ujutru, a nije imao za autobus samo da bi platio račune ovde za kuću. Borac je i mogla bih danima da odgovaram na ovo pitanje. Veliku je žrtvu podneo i neka mu Bog da samo zdravlja i sve će on sam postići i steći. Sećam se koliko se radovao kada mu kupim bananicu ujutro u prodavnici, radovao se i zahvalan je bio i znao je da nemamo za više. Skroman je uvek bio i već sa 17 je počeo da radi i celo domaćinstvo je spalo na njegova pleća", pričala je za naš portal svojevremeno.

