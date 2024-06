"NAKAŠLJAO SE DVA PUTA I PAO MRTAV" Voditeljki RTS-a muž preminuo na letovanju, doživela tragediju i odmah tražila STRUČNU POMOĆ!

Voditeljka Jelena Đorđević Popović je nedavno ispričala kako je ostala udovica, a njena životna priča je potresla sve gledaoce.

Ona je bila sa mužem i mlađom ćerkom na letovanju, a trećeg dana njihovog boravka u Grčkoj, dogodila se tragedija koju niko nije mogao da nasluti.

foto: Printscreen

Svo troje su bili na plaži, kad su Jelena i njen suprug odlučila da odu nakratko do sobe, a njemu je tako pozlilo da je u trenutku pao.

- Samo se nakašljao dva puta i pao - kaže voditeljka koja je u prvi mah pomislila da se on šali, pa zatim i da ima nekog spasa. Došla je hitna pomoć, a onda je shvatila da spasa nema.

- Tada vam se život okrene kao čarapa naglavačke. U tom trenutku to je bio jedan veliki šok i vi u tom trenutku ne znate ni šta vam se dešava. Ono čega sam se u tom trenutku uplašila, više nego samog tog čina, jeste to što sam čula sebe. Ja sam naglas izgovorila rečenicu: "Ja ovo neću izdržati!". Ne možeš da shvatiš koliki sam strah doživela od svog glasa i svoje izjave naglas - kazala je Jelena.

foto: Printscreen

- On je doživeo tada dva jaka srčana udara u tom trenutku. Čovek nije ni pušio, ni pio alkohol, on je bio sportista, jedan smiren i staložen muškarac, vedar i od jednom se tako nešto desi. Pokušali su reanimaciju i to nije uspelo i onda ti saopšte da je to to, da je preminuo - kaže voditeljka.

Pošto je Ana ostala na plaži i nije prisustvovala ovoj potresnoj sceni, Jelena nije znala kako ćerki da saopšti vest da joj je otac preminuo. Njoj je tada bilo 17 godina.

- Došla sam do nje na plažu i rekla joj da tati nešto nije bilo dobro i da je bila hitna pomoć, da smo se zato zadržali u sobi, ali da je on sada zbrinut u bolnici. Ona u tom trenutku nije prihvatala to kao da je nešto ozbiljno, a iskreno, ja nisam znala kako da joj saopštim te vesti. Mislila sam da je najpametnije da ja to odugovlačim i da ostavim sebi dan, da mogu da reagujem ispravno. Nisam znala kako će dete da reaguje, jer smo mi svi bili prilično vezani. To je bio jedan dobar i stabilan brak i srećna porodica. Ja sam ujutru, Anu ovako veliku, stavila na krilo i rekla sam joj: "Ana, ja ću ti sada reći nešto što moram da ti kažem. Tata ovoga puta nije izašao". Rekla sam joj da je tata otišao na neko bolje mesto i samo smo se zagrlile i ćutale i isplakale - ispričala je voditeljka.

- Sutradan su već svi saznali, ne znam kako. Počeli su da me zovu, a ja sam se tada uplašila za stariju ćerku koja je ostala sama kod kuće. Zvala sam brata, jer će ljudi početi da dolaze i zovu kako bi izjavili saučešće, a ona još ništa nije znala. Ona je tada imala 20 godina. Dugo ona nije to mogla da prihvati. Ja sam samo imala ludu sreću i ja sam odmah kontaktirala prijatelja u Beogradu i rekla da mi je potrebna stručna pomoć. Moj mozak se u istom trenutku baždario na to da sam ja ostala sama sa njih dve, Ana je imala 17 godina, a starija ćerka 20, ja nisam znala kako će njih dve reagovati. Ja sam sada imala novi zadatak, da sačuvam porodicu i njih dve, ali i sebe - rekla je hrabra voditeljka.

Kurir/RTSOrdinacija

Bonus video:

01:02 ŠOK! VODITELJKA U EMISIJI PROČITALA UŽASAN SEKSISTIČKI KOMENTAR NA NJEN RAČUN Njena emisija bila hit, ali pisali su STRAŠNE stvari