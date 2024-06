OGLASILA SE ĆERKA STANISLAVA NAKON OČEVE ŽENIDBE! Vanesa otkrila šta misli o POMIRENJU sa Mionom: Juče se opustio, neka je srećan!

Juče je u "Eliti" organizovano venčanje, a gledaoci su odlučili da mlada bude Miona Jovanović, a mladoženja Stanislav Krofak.

Mnogi su jedna čekali da vide kako će bivši par da se ponaša, a oni su tokom celog dana bili nasmejani, dok su nakon toga u hodelu, na medenom mesecu, razgovrali o njihovoj vezi i odnosu.

Mnogi tvrde da će Miona i Stanislav dati svojoj ljubavi ovu šansu, a tim povodom se oglasila i Krofakova ćerka Vanesa.

- Gledala sam nešto malo, meni je lepo kad je on srećan, a juče se baš opustio. Ne želim pričati o njihovoj vezi jer to nije moja stvar. On je moj tata i njegov život je njegova stvar. Meni je najbitnije da je on srećan - poručila je ona.

