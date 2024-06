ZBOG OVOGA ĆE PLAKATI ČITAVA NACIJA! Ana Nikolić se javno obratila majci: Srce ti je oslepelo, loše sam ti ispala...

Majka Ane Nikolić, Miljana, već neko vreme povukla se iz medija, te se na javnim događajima više ne pojavljuje sa svojom ćerkom, kao nekad.

U javnosti već neko vreme kruže nagađanja da su pevačica Ana Nikolič i njena majka Miljana u lošim odnosima, a sumnje su se dodatno podgrejale nakon Anine emotivne ispovesti.

- Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto “škripi” u odnosu sa majkom ja sam skočila da se svađam, tražila da mi pokaže diplomu. Sa majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice - ispričala je za medije i dodala da je u porodici uvek bila “obeležena”.

"Ja sam crna ovca familije"

- Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Tokom terapije smo došle do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mesto ne postoji, ali neka ga izmisle. I sve to iz nekog nezadovoljstva, samo njoj poznatog. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno.

Još od tada u javnosti se priča da je majka Ane Nikolić povukla distancu, te da sa ćerkom više nije u najboljem odnosu. Da su ova nagađanja istinita mnogi Anini fanovi poverovali su nakon što je juče izašao album "Hvala doviđenja".

Osim toga, Ana je na svom profilu objavila sliku kad je bila mala i na kojoj pozira sa majkom, a u pozadini su išli upravo stihovi nove pesme.

Naime, na ovom albumu nalazi se emotivna pesma "Terasa sa pogledom na zid" za čiji tekst fanovi tvrde da je Anino duboko emotivno obraćanje majci Miljani.

Izvini, stani na sekund, znamo li se?

Oči su te moje prvu videle, prvu videle

Sećaš li se onih cipela, bez para za njih?

A meni su se baš mnogo svidele, mnogo svidele

Srce ti oslepelo, al' me pogledaj

Loše sam ti ispala, gadan osećaj

I kad nisam - kriva sam, al' to je tvoj stid

Sve terase moje zbog tebe su s pogledom na zid

S pogledom na zid

Izvini, stani na sekund, srce te zna

Sećaš li se one sobe dva sa dva, torta, ti i ja?

Parče mrvim, miris cimеta, ukus malina

I tim rukama mi obučena prva haljina

Srce ti oslepelo, al' me pogledaj

Loše sam ti ispala, gadan osećaj

I kad nisam - kriva sam, al' to je tvoj stid

Sve terase moje zbog tebe su s pogledom na zid

S pogledom na zid

Kurir / Blic

