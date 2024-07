OTPEVALA PESMU KOJU CELA SRBIJA OBOŽAVA! Majka joj poginula, maćehin rođak je tukao, pa joj se život okrenuo za 360 stepeni:

Pevačica Goca Lazarević imala je teško odrastanje, o čemu je svojevremeno pričala u svojoj ispovesti za domaće medije.

Njoj je majka poginula u saobraćajnoj nesreći, a prošla je kroz pakao zbog maćehe.

- Mnogo mi se ružnih stvari dogodilo u životu, ali moja priroda je takva... Ja sam se uvek borila, nisam odustajala... Ne znam kako da objasnim, lepa reč i gvozdena vrata otvara, tako nekako mislim. Osmehom sam se borila, kad bih se nasmešila, osećala sam da me ljudi prihvataju. Ceo život sam se borila da dobijem malo ljubavi od svakoga. Nisam se se ja osećala nevoljeno kao dete, ali... evo, i sad plačem, izvini - započela je Goca svoju zapovest.

foto: Printscreen

- Moj otac, on nije znao da pruži ljubav, ali bila je masa takvih roditelja u to vreme kad sam ja bila mala. On je bio surovo grub, ali neke osnovne postulate nam je postavio. Bio je vizionar, on nije imao ni četiri razreda osnovne škole. Govorio nam je da mi treba da budemo školovani i da otvaramo sebi vidike, da nam horizonti budu što dalji. Mi smo mu zahvalni na tome. Završila sam srednju turističku školu i počela da studiram turizam i ugostiteljstvo, ali nikada ga nisam završila - priča pevačica.

Dok nije počela da živi i radi samotalno, ističe da se mnogo namučila, te je bivalo momenata da se po 10 dana nije presvlačila.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

"Sve je bilo surovo. Mama i tata su trbuhom za kruhom otišli u inostranstvo. Ostavili su mene i brata kod strica i strine. Onda je i strina morala da ide da radi, pa je ostavila mene i brata u kući u šumi sa jednim neuglednim čovekom da nas čuva. Nije se presvlačio po deset dana. Mi smo preko nedelje mazali pašteticu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, onu malu", rekla je.

Međutim, Gocina majka je mnogo patila za svojim naslednicima, ali, sa druge strane, nije želela da izgubi muža.

- Jedva je izmolila tatu da se vrate. Majka mi je u saobraćajnoj nesreći pri povratku je poginula, tad sam imala deset godina. Poslednji put sam je videla sa svojih osam, kad je otišla za ocem u Nemačku. Otišla je iz straha da ne izgubi svoju ljubav, a otac je ranije otišao zbog egzistencije porodice... Prosto, on nije morao da ide, ali njegovi horizonti stalno su se proširivali, a mama... Ona je htela da isprati svog muškarca, uvek je govorila: „Deca će porasti i otići, a ja ne želim da izgubim ljubav.“ Kada je shvatila koliko joj nedostajemo, ona je njega jedva izmolila da se vrati da nas bar malo vidi. U povratku je vozio mamin brat od strica; njena rođena braća umrla su pre toga - objašnjava.

foto: ATA Images

Pevačici otac se nakon toga nezvanično ženio nekoliko puta.

- To su bile neke žene koje su bile grube prema nama. Kada je jedna od njih došla, smislila sam srednju školu koja ne postoji nigde u blizini da pobegnem da ih ne gledam. Otišla sam u Beograd", ispričala je.

Već sa 15 godina se osamostalila.

- Ja sam se sa 15 godina osamostalila, niko mene nije izbacio iz kuće. Meni se nije svideo način na koji moj otac živi, maćeha, te žene koje je on dovodio i tako dalje... Ja sam po cenu života i smrti želela da odem. Jedna od tih mojih maćeha je imala rođaku u Beogradu, tu u Zemunu. Ona je zaista iz najbolje namere mene poslala kod te svoje rođake i ja sam otišla da stanujem tamo. Oni su imali sina jedinca i meni su dali jednu sobu, bili su zaista korektni ljudi, ali...otkriva i nastavlja:

- On, pošto je bio jedinac, od ljubomore baš zato što su njegovi roditelji bili dobri prema meni, svaki dan me je tukao. On je bi mlađi on mene, ja sam imala 15 godina, a on desetak. Svaki dan me udarao, šutirao, vređao... Ja sam to trpela neko vreme, bila sam mršava i sitna i jednom sam ga tako udarila pesnicom da je on vrištao... Jednim udarcem sam mu pokazala da ne može više tako. Odmah je počeo da se žali i da priča kako sam ga udarala i da ja njega bijem, a ja sam uvek ćutala, nikada se nisam požalila na njega. Oni ljudi su skapirali o čemu se radi, ali su mi ipak rekli: „Goco, sine, mi imamo samo njega, a ti se, dete, snađi i i idi negde...“ Naravno da sam odmah otišla - zaključila je.

foto: Dragan Kadić

Inače, Goca Lazarević je vlasnica hita "Vidovdan" koji Srbi obožavaju i rado ga pevaju na proslavama. Inače, Goca je tokom gostovanja u jednoj emisiji otkrila kako je baš zbog te pesme zabranjena u Hrvatskoj i Crnoj Gori. - Na Kosovu i Metohiji sam bila pre dve godine, moram da kažem da pesma "Vidovdan" nije ni Zaharova, ni moja, to je pesma naroda, ovo je pesma Srba. Dobila sam mnogo zbog te pesme, ali mnogo sam i izgubila. Izgubila sam tržište, ne zovu me u Hrvatsku da pevam, ali sam dobila pesmu koja će živeti i posle mene, ovo je ono što ostvaljam za buduće generacije - rekla je Goca, pa otkrila da iz istog razloga ne nastupa ni u Crnoj Gori. foto: Stefan Stojanović/ Mondo - Ne zovu me ni u Crnu Goru, nisam tamo pevala više od dvadeset godina, čak je pesma "Vidovdan" zabranjena na svim medijima. Ja ne razmišljam o tome, ja nisam nacionalista, ja sam rodoljub koja voli svoju zemlju i to je najvažnije. "Vidovdan" je prava srpska pesma, i to je važno. Koliko sam ja puta plakala sa publikom zbog te pesme, i dok smo je pevali svi, svi smo plakali. Mene politika ne zanima, sport, muzika i umetnost spajaju ljude i to je najvažnije - istakla je pevačica u emisiji "Premijera - vikend specijal".

kurir.rs/blic/preneo I. L.

Bonus video:

02:02 GOCA LAZAREVIĆ KOMENTARISALA JUŽNU AMERIKANKU KOJA JE OTPEVALA VIDOVDAN Potom se osvrnula na početke: Bila sam iz drugog plana