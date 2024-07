Abronoša VRELI TRAČEVI IZ PRVE RUKE! Zvrnda i njegova devojka Linda su svingeri, Savka uhvatila muža u prevari

Gori zemlja od vrućine, a i naši tračevi ključaju li ključaju.

Ekskluzivna saznanja stižu sa svih strana. Da krenemo od najzanimljivijeg. Poznati reper i njegova devojka su, verovali ili ne, svingeri. Ovu seksualnu praksu primenjuju poslednjih nekoliko meseci. Njega ćemo da zovemo Zvrnda, a nju Linda. Tu strast su otkrili zahvaljujući prijateljima i sada su se navukli. Naravno, ne posećuju klubove ovog tipa u našoj zemlji, nego u inostranstvu. Tamo uživaju. Stvar je u tome što se Linda pohvalila svojoj prijateljici, koja je ljubomorna na nju pa je sve raširila. Ta Lindina drugarica nema dečka i od besa je zajedničkim prijateljima javila saznanje koje je dobila iz prve ruke. Sada ceo grad bruji o tome kako se Zvrnda i Linda maze s nepoznatim ljudima da bi zadovoljili seksualne fantazije. Pukla bruka samo tako. Svi ih ogovaraju iza leđa i komentarišu šta se dešava. Smeju im se ljudi, a Linda pokušava da zataška skandal. Znate li šta je uradila? Pocepala je sve stranice u pasošu gde se vidi da je poslednja dva meseca putovala u zemlje Evropske unije i sad će morati da vadi novi. Čak je i na društvenim mrežama snimila video u kom se kao žali da nije putovala odavno i da je vreme da negde ode na mini-odmor. Sve čini samo da bi zavarala trag, ali uzalud.

Šta je tu je. Prašina se podigla i nikako da se spusti, a ja vam donosim još jenu zanimljivu situaciju. U kući jednog bračnog para nastao je haos. On je poznati zavodnik Frćko, a ona pevačica Savka. Do turbulencije je došlo zbog toga što je Savka provalila da je Frćko ljubavnicu doveo u kuću. Pronašla je tuđu minđušu kada je čistila. Oni imaju kućnu pomoćnicu koja sve tragove obriše, ali desilo se da je ona ovoga puta otišla na odmor. U kući je ostala pevačica, koja je prvi put u životu uzela da nešto sredi, zato je nedavno i pala kiša. Kad je našla minđušu, nastao je pakao. Grom je udario direktno Frćka. Nije znao šta da radi. Pokušao je da se izvadi, ali uzalud. Nije uspeo. Ništa mu žena nije poverovala. A ona je poludela. Nije mogla da veruje da je u kuću doveo ljubavnicu. Sada se lome koplja i pitanje je da li će ostati u zajednici ili ne. Videćemo, pratimo razvoj situacije. Do tada ljubim ja vas, mile moje abronošice.

