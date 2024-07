TAČKASTA MARA RASKINULA SA MILIONEROM?! Nakon luks putovanja, elitnih hotela i novog automobila, influenserka ostala sama!

Influenserka Ivana Slipčević, koja se predstavlja kao Tačkasta Mara navodno je raskinula sa biznismenom i milionerom Brankom Babićem.

Njihova veza privukla je veliku pažnju javnosti, a pogotovo zbog luksuznih putovanja i eliktnih hotela i restorana koje su redovno posećivali.

foto: Printskrin/Instagram

Od ludih izlazaka, kupanju u bazenu, pa sve do novog automobila - činilo se kao da mlada influenserka uživa pored svog partnera.

Ipak, sada se mnogi pitaju da je ljubavi došao kraj, s obzirom da na društvenim mrežama više ne prate jedno drugo, a više ne postoje ni njihove zajedničke fotografije.

foto: Printscreen

foto: Printscreen

Podsetimo, izvor je za Kurir svojevremeno govorio da im u vezi baš cvetaju ruže. Ljubav isijava samo dok kamera snima, a kada se telefon ugasi, situacija nije nimalo sjajna, a ni bajna!

- I te kako se oni svađaju. Pitanje je trenutka kada će zauvek tikva da pukne, ali ajde da ne baksuziramo. Ovoga puta su se izvukli, ali Mara neće doveka da trpi neslane šale, fore kojima je Branko obasipa pred prijateljima. Nije to nimalo prijatno! Bio sam prisutan, takav rečnik nijedna osoba ne zaslužuje. Stvarno je blam to što se ponašaju kao deca da brišu fotografije, prenkuju i onda kao sve je u najboljem redu. To je tako detinjstvo i smešno šta rade da nemam reči. Na to su spremni samo da bi se o njima pričalo i pisalo. Branko obožava da se o njemu piše, pa i po cenu toga da ga ismejavaju u javnosti. Ništa bolja nije ni Ivana. Ali dobro, njihov život njihova stvar- priča prijatelj blizak Babiću.

Bonus video:

00:20 Ovako Tačkasta Mara uživa uz bogatog Srbina