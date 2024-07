"I DAN DANAS MI POMAŽE" LUKASOVA BIVŠA ŠEMA PROGOVORILA O ODNOSU SA PEVAČEM: U super smo odnosima i dao mi je savete

Aca Lukas ranije je bio jedan od najpoželjnijih muškaraca na našoj sceni. Shodno tome, devojke su ludele za njim, a nekima nije ni on uspeo da odoli.

foto: Damir Dervišagić

Marijana Zonjić, proslavila se učešćem u rijalitiju "Zadruga", a njen povod za ulazak u pomenuti rijaliti bila je navodno njena afera sa Lukasom.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon nekoliko godina od učešća u rijalitiju ali i šeme sa pevačem, Marijana je u potkastu "Minsko polje sa Sanjom" koja se emituje na jutjub kanalu Republika.

- Ta priča je mog oca jako pogodila. Ja nisam htela d auđem preko te priče. Drug mi je to podmetnuo, pokazao je slike, prepiske i tako sam ja ušla. Mi smo u super odnosima, ali oni naslovi, veza i to to je katastrofa. On zna da nisam takva osoba, on je samo hteo da mi pomogne, i dan danas mi pomaže - rekla je Marijana, a na pitanje da li postoje šanse za duet rekla je da su razgovarali i o tome.

- Ja sam ga pitala, pričali smo o tome. Ali, on je meni već dosta pomogao i dao savete kako ja trebam i šta trebam da radim - rekla je Zonjićeva.

