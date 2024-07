"JE L' MOGUĆE DA SVE TOLIKO MORA DA BOLI?!" Seka Aleksić iskreno o životu i muškarcima: Ne razmišljam ni o čemu, samo da preživim!

Pevačica Seka Aleksić često zna da nasmeje svoje fanove duhovitim objavbama i komentarima, te je to uspela i ovog puta.

Ona se oglasila na Instagramu, objavila snimak na temu bolova i muka kroz koje žene prolaze, pa i ona.

foto: Printscreen/ Instagram

- Treba da zakažem depilaciju i razmišljam. Boli depilacija, boli epilacija, boli čupanje obrva, boli čupanje nausnica, boli kad dobiješ menstruaciju. Ja ne znam šta više ne boli. I kad kaže neko, jao, lepota mora da boli i sve za lepotu. Šta bre sve za lepotu? Što mora da me boli? Lepota - treba da uživaš i da bude ti lepo, a ne da te boli. A muškarci, temperatura 37, toplomer, brzo, cveće, vitamin, 15 limuna, cedi, pij, obloge, ludilo, to su pripreme ogromne u toku. Gotovo je, umire se. A ja sa 39 pevam i ne razmišljam, ni o čemu, samo da preživim. Je li moguće da nas sve toliko mora da boli? Pa šta bi bilo muškarcima da neko treba da im iščupa nausnice ili, ne znam, da im iščupa obrvu, da vide kako boli kad se jedna obrvica iščupa, kao u oko. Je li moguće to? - ispričala je Seka na Instagramu.

Bonus video:

00:54 SEKA ALEKSIĆ ISPRIČALA NAJVEĆI BLAM KOJI JE DOŽIVELA! Krađa kapica u tržnom centru: SAMO SAM POBEGLA I VRIŠTALA OD SMEHA!