S KOLEGINICOM SE POTUKLA ZBOG DEČKA, A SA SESTROM NASRED ULICE! Mislila da se udala za SAVRŠENOG, svekrva je razvela na ŠOK način

Pevačica Indira Indi Aradinović već neko vreme uživa u romansi sa Zoranom Marjanovićem, o čemu je prvi pisao Kurir. Indi ima veoma turbulentan privatni život, te je mnogo puta do sada šokirala, ali i zaintrigirala javnost.

Nakon tri meseca se razvela

Vlasnica čuvenog hita "Bato, bre" se pre dve godine u tajnosti udala za biznismena iz Danske, a onda je nakon svega tri meseca pokrenuia i brakorazvodnu parnicu. Iako je isticala da je u putanju velika i prava ljubav o kojoj je oduvek maštala, Indi je tada otvorila dušu i otkrila ko je glavni krivac za krah braka.

- On, ali zbog njegove majke i ćerke, jer su one jako patile što su morale da ga dele I nisu mogle da vode život I plan kako su zamislile da vode sve to. Majka je volela da zna sve do tančina, ćerka je volela da bude prva, jedna I jedina I da se nikada ta beba ne začne I hiljadu I jedno pitanje, ko je nju slao sa tim pitanjima I još oštrijim ozbiljnijim pitanjima koja ne pripadaju jednoj devojčici od 13-14 godina , jako mi je žao što sam morala sve to da doživim, prođem i vidim, a on na sve to ćuti i spusti glavu - izjavila je Indi za medije tada, a posebno je naglasila da se svekrva zaista trudila da ih rastavi, ali na vrlo podmukao način.

- Nikada nije bio ljubomoran, ali odjedanput je postao, od kako smo se venčali tako se on promenio, tj. oni su se potrudili da se on promeni što više, oni su se baš trudili da mi ne uspemo. Njegova majka sećam se meni za venčanje kupuje ogrlicu I kupuje unuki, malo onako ponižavajuće, malo onako primitivno, ja razumem tu ljubav prema unuci, ali nemojte preterivati I mnogo što šta uz put saplitanja, komentara mnogo ružnih - -rekla je Indi tada u emisiji “Pretres” i dodala:

- Ja samo mogu da kažem da sam prošla pakao u tom odnosu, koji on nije video, on taj pakao nije video, to čarkanje ta neka primitivna rekla-kazala, telefoni, pozivi.

Potukla se sa koleginicom zbog dečka

Pre više od 14 godine Indi, koja se potpuno transformisala, je bila deo skandala o kojem su brujali svi mediji iz regiona! Naime, na Grandovom festivalu 2008. pevačica se potukla sa koleginicom Minom Kostić. Povod sa fizički obračun je bio navodno taj što se, kako se u tom momentu pisalo, Indi zabavljala sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Tamara Trajković

Ni porodični skandali joj nisu bili strani

Naime, odnos sa sestrom Editom isprepletan je raznim situacijama, a poslednja u nizu je sve ostavila bez teksta - potukle su se na ulici.

- Obe smo krive. Bio je samo loš period, nas dve će to proći do marta, tako kaže naš astrolog, tako da, trebalo bi da bude sve dobro u budućem periodu. Oko gluposti je počelo. Ovo nije prvi put da se mi posvađamo! Ona meni može da uradi šta god hoće, ne znam za nju, ali kao starija sestra joj dajem dozvolu i to je to - prokomentarisala je Indi.

Bonus video:

00:14 DRAMA U DUBAIJU: Indi i Edita izbacuju vodu iz smeštaja