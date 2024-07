"KAD BUDE DOŠLO VREME, PROGOVORIĆU" Ovako je Indi pričala o Jeleninom UBISTVU: Bila u šoku kad je Zoran proglašen krivim, a sad...

Već neko vreme po gradskim kuloarima kruže priče da je najpoznatiji udovac Zoran Marjanović u šemi s pevačicom Indirom Indi Aradinović, o čemu je prvi pisao Kurir.

Tragom te informacije ekipa Kurira je posetila jedan privatni bazen, te smo se uverili u istinitost naših saznanja, a Indi je, podsetimo, javno podržavala Zorana i isticala kako je on zaslužan za njenu karijeru.

Kada je Zoranu Marjanoviću bila izrečena presuda od 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene Marjanović, ona se oglasila i iskazala svoje mišljenje.

- Ja sam se iz tog slučaja potpuno povukla. Naravno da sam šokirana zbog presude i činjenice da je on definitivno kriv za ubistvo. Nisam u kontaktu bila ni sa Zoranom, niti sa bilo kim iz porodice Marjanović već tri godine. Jelenu i Zorana sam videla kada sam bila u studiju neposredno pre ubistva i to je to. Nakon toga nismo imali nikakav kontakt - izjavila je Indi tada.

- Ja ne mogu da kažem da li sam očekivala ovakav ishod. Meni je samo žao što Jelene više nema, to mi je najžalije. Šta će to dete sad? Kao neki film da gledam, žalosno mi je sve to. Ubistvo se dogodilo pre šest godina i evo, konačno je došlo do neke presude - rekla je Indi.

Inače, pisalo se da je Indi nakon hapšenja Jeleninog muža, Zorana Marjanovića bila na saslušanju u policiji.

- To je sve bilo pod znakom pitanja. Svi su se pitali da li ću ja biti na saslušanju, a da li jesam bila ili nisam, to samo ja znam i zadržavam za sebe. To je veoma ozbiljna stvar i nije za javnost. Kad bude došlo vreme za to, progovoriću - rekla je tada Indi za Pink.rs.

Podsetimo, posetili smo juče jedan privatni bazen i uverili se u istinitost naših saznanja.

Vlasnik velikih folk hitova stigao je oko 14 časova, a društvo mu je u prvih sat vremena pravila ćerka Jana, nakon čega smo spazili i pevačicu, koja se baš opustila i uživala u letnjim čarima.

Sa cigaretom u ustima uputila se ka ležaljci, a kroz samo nekoliko minuta Zoran je s drugog kraja bazena doleteo kod nje i sočno je poljubio u obraz. Marjanović je sa sobom poneo pivce i udobno se smestio na pevačicinu ležaljku.

Njih dvoje nisu marili za znatiželjne poglede prisutnih. Vrelo nedeljno popodne su provodili u ćaskanju i flertovanju, a pali su i nežni dodiri.

