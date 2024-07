INDI PREDLAGANA ZA SVEDOKA NA SUĐENJU ZORANU Zbog pevačice se svađao s pokojnom Jelenom, a ovako je Aradinovićeva pričala o njemu

Već neko vreme po gradskim kuloarima kruže priče da je najpoznatiji udovac Zoran Marjanović u šemi s pevačicom Indirom Indi Aradinović, s Kurir ih je zajedno ekskluzivno uslikao na jednom bazenu.

Indi i Zoran su, naime, uhvaćeni zajedno na jednom privatnom bazenu, bili su prisni, a pevačica je pokušala da opravda to što ju je Zoran pipkao po butinama.

Inače, ranije se pominjalo da je Indi često bila uzrok svađi između Jelene i Zorana. Navodno je bila bliska sa njima sve do jedne svađe. Navodno je čak i Zoranova majka Zorica na saslušanju u policiji potvrdila da su se Marjanovići svađali zbog Indi.

– Svaki bračni par se svađa, to je normalno. Eto, svađali su se, na primer, zbog Indi. Moj sin Zoran je pisao tekst za tu pevačicu, koja je bila izuzetno ljubomorna na Jelenu. Indi je bila ludo zaljubljena u Zorana. Jelena i ona su se jednom posvađale i u studiju. Zašto nju ne ispitate, ona sigurno zna ko bi mogao da naudi mojoj snaji i zbog čega – navodno je Zorica ispričala tada inspektorima.

Pevačica Indira Aradinović Indi predložena je tada za svedoka na suđenju Zoranu Marjanoviću, za ubistvo Jelene Marjanović.

Indi se tada oglasila za domaće medije.

- Čula sam, obaveštena sam. Zatečena sam tim izlaganjem jer od tragedije nisam imala kontakt sa Zoranom… Zapravo imala sam kontakt ali ne vidim svoju ulogu u tom procesu. Ne vidim kakve ja veze imam sa celim tim slučajem, nije mi jasno odakle to. Poslovno smo sarađivali, to stoji, jer on je kompozitor, a ja sam pevačica. Napravio mi je najveći mega hit "Bato bre" . Da kažemo obeležio je moju karijeru na taj način. Profesionalno smo komunicirali - Indi i Zoran su, naime, uhvaćeni zajedno na jednom privatnom bazenu, bili su prisni, a pevačica je pokušala da opravda to što ju je Zoran pipkao po butinama.

