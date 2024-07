JOVANI JEREMIĆ BACILI CRNU MAGIJU, TRAŽILA POMOĆ NA OSTROGU! Tražila savet od MONAHA kako bi otklonila vradžbine!

Voditeljku Jovanu Jeremić napadaju sa svih strana, a nedavno su ona i njen verenik Dragan Stanković doživeli šok kad im je zapaljena fabrika i to treći put. Prema rečima izvora za Star, Jovanina rođaka kaže da sumnja da je na Jovanu bačena crna magija, te da joj se zato dešavaju nevolje.

Naime, kako tvrdi izvor za gorepomenuti medij, na Jovanu su davno bačene vradžbine. Ona sve češće posećuje manastire da bi joj čitali molitve, a nedavno je u tajnosti obišla Ostrog.

- Posumnjala je u jednom momentu, pa je išla baš često po manastirima i crkvama i sada ide, ali ne kao tada. Molitvom jedino može da se spase. Toliko zlih i zavidnih ljudi, to nije normalno. Njoj su davno još vračali nešto, zato je imala težak put. U jednom trenutku bila je baš na dnu, psihički, finansijski, imala je bebu kod kuće tada, ma namučila se. Njoj je neko baš vračao, u svemu ima neku muku. Vidim da se sada bori i ne da da je slome, to je zato što se posvetila veri, to mnogo znači. Tako samo može da se brani od demona. Kod nje svi vide ovu uspešnu stranu, a kako se izborila, to nikog ne zanima. Bole nju te stvari, ali se sada opire svemu tome, neće da dozvoli da je vide povređenu. Monah joj je jedan dan rekao da često mora da ide u manastire, i to ženske, da joj se čita molitva protiv prokletstva. Ne sumnja na nikog određenog, ko zna ko je to mogao da joj napravi - kaže Jovanina rođaka i dodaje:

- Dragan je zlatan, toliko je uz nju, baš sam srećna kakvog čoveka je našla. Pustite pare i kamione, avione, on je kao čovek dobar, porodica mu je dobra. Rekla sam joj da se stalno moli da ih bog sačuva od zlih sila.

