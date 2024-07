PREKO NOĆI JE SVE IZGUBIO! Đole Đogani nakon razvoda od Slađe bio potpuno slomljen: Ode ti žena koju si voleo, ode kuća, posao...

Iako su pre više od dve decenije stavili tačku na svoj brak, o odnosu Đoleta Đoganije i Slađe Delibašić i danas se priča.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Sada je Đole Đogani iskreno progovorio o razvodu i istakao da mu taj period nije bio jednostavan jer je pored žene i dece izgubio i posao.

Naime, Đole i Slađa imali su svoju plesnu školu, a svi učenici odlučili su da nakon razvoda pređu kod Slađe dok su kod Đoleta ostali samo Vesna Đogani (koja je tada bila njegova učenica) i još jedan momak.

- Kada sam se razveo, odlučio sam da nastavim biznis, napravio sam pesmu “Ponekad“ i napravio audiciju za novu pevačicu. Slađa i ja smo se razveli i svi učenici su otišli kod Slađe, samo su Vesna i još jedan dečko ostali kod mene u školi - rekao je Đole svojevremeno za domaće medije, prenosi Grand.

foto: Petar Aleksić

- Bilo mi je teško, jer otišli su mi i žena, i deca, i posao. Nisam hteo da se ubijem zbog Slađe, ali mi je bilo teško. Prvo, ode ti žena koju si voleo, ode kuća, posao… Ti onda nemaš satisfakciju, nemaš ništa. To je težak period, ali na sreću došla je Vesna.

foto: Marina Lopičić

Slađa: "Preživljavala sam nedelju dana sa 10 evra"Podsetimo, Slađa je takođe jednom prilikom otkrila da je nakon razvoda imala finansijskih poteškoća.- Mi smo sada u okej odnosima. Ne viđamo se stalno. Kad treba, deca odu s njim na ručak. Vesna je isto super. Ima žena koje me osuđuju kako mogu da budem dobra s Vesnom. Nemam više emocija. Oni imaju decu. Ja sam imala dve-tri duge veze, ali nisam poželela decu. Božja volja je jača nego naša.

Kako kaže, zahvalna je Đoletu jer je zbog njega postala samostalna i uspešna žena.

foto: Nemanja Nikolić

- Moj najveći pokretač bila je neizmerna želja da dokažem bivšem mužu Ðoletu da mogu sama. Bilo je u mojoj karijeri mnogo uspona i padova, momenata kada sam sa 10 evra morala da preživim nedelju dana. Sve je to život i to me je ojačalo - rekla je ona tada za "Republiku".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:56 STARS EP 334