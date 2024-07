ONA JE NAŠA NASTARIJA PEVAČICA! Takmičila se u Grandu, ima 97 godina i otkriva tajnu: Buran život vodim, ležem u 5 ujutru!

Dobrila Ivanovski Čabrić u emisiji "Nikad nije kasno" dobila je nadimak super-baka.

Još tokom učešća u šou programu pokazala je veliku volju za životom i pesmom, a danas ne voli kad joj neko kaže da je najstarija učesnica u takmičenju.

„Kad kažete najstarija, to nekako zvuči staro, a ja se ne osećam staro. Kod mene je izvor mladosti u duši, jer sam okružena mladima i niko ne oseća simptome starosti kod mene. Talas mladosti me nosi, svi me vole i od te ljubavi živim. Volim da putujem, volim događaje, dnevna iznenađenja i toga ima dosta, i onih loših i onih dobrih. Aktivna sam i svuda se rado odazivam“, rekla je Dobrila i objasnila kako to za skoro 97 godina života je i dalje vitalna, puna energije i snage.

„Nema tajne, ali velika je stvar sama ishrana. Recimo, ja sam vegeterijanac, ne mogu meso da jedem. Vrlo retko pojedem neko parče, ali žvaćem ga kao hartiju. Uglavnom sam na voću, povrću, salatama i tako. Drugo, ne pijem, ne pušim, zapalim nekad u društvu, ali to izgleda vrlo loše kao kad piletu stavite cuclu. Meni to ne paše“, izjavila je Dobrila koja ne leže rano kao neki stari ljudi.

„Burnim životom živim. Ne legnem nikad kao stari ljudi u osam ili devet, ja legnem u tri ujutru ili ne spavam do pet. Čitam ili gledam nešto na Internetu što me interesuje, pratim ove teške ratne događaje i stalno se mislim ‘Daj Bože da ne bude Treći svetski rat’. Korona nas je dosta opalila i ne bi trebalo čovek protiv čoveka da ide“, kaže pevačica koja živi u makedonskom gradu Dorjan.

„Tamo nemaš gde da ideš, osim u restoran, a ja nisam neki restorandžija, meni je draži kazino. Ja sam bila i menadžer u kazinu, tako da mi je taj život u kazinu jako poznat. Tamo imam svoj svet, dolaze Grci, a ja odlično govorim grčki. Družimo se, lepo mi je, tako mi vreme prolazi. Ja sam tamo njihova legenda“, naglasila je Dobi svojevremeno.

