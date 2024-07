"RAZGOVARALA SAM SA ZORANOM MARJANOVIĆEM I SA INDI O NJIHOVOJ VEZI!" Ljiljana Stanišić otkriva saznanja o odnosu dvoje poznatih

U emisiji "Puls Srbije" kod Milice Marković gostovala je novinarka Kurira Ljiljana Stanišić koja je komentarisala aktuelna dešavanja u svetu poznatih.

Najpre se osvrnula na vezu Zorana Marjanovića i Indi Aradinović.

- Desilo se to da je Kurir imao jednu zaista ekskluzivu. Naša ekipa bila je na gradskom bazenu, privatnom do duše i uslikali su muzičku zvezdu Indi sa Zoranom Marjanovićem. U prvom trenutku prema rečima novinarke koja je to uradila, to nije bilo ništa čudno jer njih dvoje se itekako poznaju koliko sam ja informisana još od 2004. godine. To prijateljstvo datira pre ovog nemilog događaja - rekla je Stanišićka i dodala:

- Oni su sarađivali. Zoran Marjanović je uspešan kompozitor i tekstopisac koji je napravio velike hitove i to je jedna činjenica. Njih dvoje su sarađivali u poslovnom smislu. Međutim, kako saznaje Kurir, ta poslovna saradnja se u ovih poslednjih nekoliko meseci pretvorila i u tu neku emotivnu vezu. To je saznanje koje imaju naše kolege. Naravno, ja sam porazgovarala i sa Indi i sa Zoranom. Oni su još uvek tajanstveni po tom pitanju, a danas ću napisati jedan tekst pa ćete sutra u štampanom izdanju, naravno i kasnije na portalu, pročitati detalje i sve ono što sam u međuvremenu saznala, a što se tiče njih dvoje. Želela bih da kažem: Sve pohvale za Mašu Komatinu koja je imala ovako veliku ekskluzivu koja je za svaku pohvalu! Ona je novinarka koja je donela dokaz i potvrdila saznanja Kurira.

Komentarisala je i izjavu Jelene Karleuše koja se odnosi na repere Vojaža i Crni Cerak kada je rekla da će oni biti zaboravljeni već sledeće godine.

- Ne slažem se sa tom njenom izjavom. Ti reperi su dosta popularni među mladima i ne vidim zašto bi bili zaboravljeni. Ali Jelena voli tako da provocira, odgovori ona njima, pa oni njoj i tako - zaključila je izmeđuostalog Stanišićka.

