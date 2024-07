VODITELJ ZAVEO 17 GODINA MLAĐU DOKTORKU! Ovo je supruga Voje Nedeljkovića: Upoznao je tako što se umesto KOLEGE pojavio on!

Voditelj „Zvezda Granda“, Voja Nedeljković uživa u braku sa 17 godina mlađom suprugom Majom.

Njihova ljubav planula je pre više od dvadeset godina, a Voja je ispoštovao odluku svoje lepše polovine da je krije od javnosti zbog čega se i mnogi danas pitaju ko je žena koja je osvojila šarmantnog voditelja.

foto: Damir Derivšagić

Maja je doktorka i ne voli da se medijski eksponira, a popularni par je dobio sina Đorđa nekoliko meseci nakon zajedničkog života.

Iako su karakterno veoma različiti, kako je Voja svojevremeno otkrio, oduvek su sjajno funkcionisali, a tako je i dan danas.

Prema rečima čuvenog voditelja, svoju suprugu je upoznao na Trećem kanalu gde je i sam radio svojevremeno, a bliži kontakt uspostavili su na manifestaciji gde je umesto Voje trebalo da bude Dejan Pantelić.

- Možda bi sada Deki bio u braku sa njom – rekao je uz osmeh Nedeljković i dodao:

foto: Printscreen/Prva TV

- Od te manifestacije smo se narednih par meseci učestalo čuli i započeli vezu.

Voditelj ističe da se njihov odnos jako brzo razvijao, posle samo par meseci počeli su da žive zajedno, a i njihov sin se rodio nedugo zatim.

- Kada je Maja ostala u drugom stanju, nismo bili po principu da moramo da pravimo svadbu. Mi smo naš potpis stavili na papir sedam dana nakon što smo odlučili da vezu ipak ozvaničimo – ispričao je Nedeljković.

Budući da su se oni venčali 7. avgusta, a sin Đorđe je na svet došao 10. u istom mesecu, često se šale i kažu da je on „atomska beba“, napravljena za tri dana.

foto: Damir Dervišagić

Vojino i Majino venčanje nije proteklo kao svako drugo. S obzirom na to da su ga prijatelji često pritiskali pitanjem ‘kada ćeš da se ženiš?’, on je često u šali odgovarao svima da će to biti u četvrtak.

– To je jedan od retkih dana kada ja ne radim, a i glup je dan, ništa se ne dešava četvrtkom, pa da popunimo dan. I bi četvrtak, što je najinteresantnije – prisetio se Voja.

Voja se često šali na svoj račun te je to uradio i kada je u pitanju njegova svadba. Budući da se oženio u lanenom odelu i papučama, za sebe kroz smeh kaže da je kao papučar ušao u brak.

Kurir/Grand

