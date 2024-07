POZNATA INFLUENSERKA NAPADNUTA U PODGORICI! U suzama otkrila detalje incidenta: Ovakvi ubijaju ljude...

Influenserka Nataša Kovačević, poznatija kao Njezvanova, doživela je veliki stres kada je, kako je otkrila, dobila pretnje i uvrede od strane jednog muškarca u Podgorici.

Ona se oglasila preko društvenih mreža i podelila nekoliko Instagramskih priča na kojima je bila vidno uzrujana, a oči su joj bile pune suza, te je do detalja otkrila kako je došlo do incidenta.

foto: printscreen

- Došla sam u svoj rodni grad. Oluja je bila, pozvala sam taksi. Pogledajte, kako se tresem! Vozio me čovek, zapravo ne čovek, već neandertalac. Ne znam šta bih drugo mogla da kažem za njega. Čovek izašao iz auta, praktično je hteo da me udari. Zatim mi je rekao da bi se j**ala za tri evra, zato što me je vozao unaokolo, nije znao gde je ulica gde sam ja trebala da idem na masažu. Rekla sam mu, gospodine, pozovite dispičera, a on meni ajde bogati nismo Njujork. Sad ću da pozovem i vlasnike. Ovo su nasilnici. Ovo su siledžije. Ovakvi ljudi pojačavaju femicid - rekla je Nataša sa suzama u očima.

foto: Printscreen Instagram

- Bukvalno sam počela da snimam storije od straha da me ne udari. Imam svedoke iz obližnjih lokala. Zapamtila sam njušku, slikala sam vozilo. Sad ću da idem u policiju. Ovo je tipično, knjiško ponašanje nasilnika. Ovaj sigurno kući tuče ženu, decu, ako i uopšte ima žrtve sopstvenog postojanja. Krenula sam na masažu, bila je oluja. Teško sam mogla da dobijem taksi i onda sam u minut dobila taksi i tražila da me odveze u tu zabačenu ulicu, a ako ne zna gde se nalazi da može da pozove dispičere. On me je vozio okolo ulicama. Odbio je da zove dispičera. Ja sam mu rekla da zaustavi auto i rekla da nije u redu da mi kuca taksimetar, a ne znate svoj posao, izašla i zalupila vratima - rekla je Njezvanova.

