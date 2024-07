"ČASNIJE MI JE DA SNIMIŠ FILM ZA ODRASLE DA SVI VIDE" Jeremićku upitali da li bi prodavala GOLE FOTKE, njen odgovor izazvao muk

Kako pojedine javne ličnosti prodaju svoje intimne fotografije i snimke na sajtovima za odrasle, voditeljka Jovana Jeremić priznala je da li bi uradila isto.

- Nikada, nikada, to se kosi sa mojim stavovima - rekla je Jovana, pa dodala:

- Meni je časnije da snimiš film za odrasle i okačiš na sajtu i da se vide, ovamo se skidaš svakako i viditi se. Ognjene, ja sam ti sofisticirani tip žene, ja volim sve sofisticirano, kada su takve stvari na drugačijem nivou, rekla je u Amidži i otkrila koga od svojih koleginica vidi kao konkurenciju.

foto: Ata images

- Odmah ću odgovoriti. Ja zaista nemam konkurenciju u svom poslu - rekla je Jovana, a potom nastavila:

- Ne postoji nijedna koleginica sa javne scene koja ima energiju moje frekvencije. Da se prikačimo na aparate, aparat bi potvrdio to što sam rekla. Zaista nemam konkurenciju. To je zaista tako, nemaju tu fekrvenciju. Ja sam vanzemaljac, ne pripadam ovom svetu.

- Ko mi se sviđa, koga izuzetno cenim u svom poslu... Jako cenim Sanju Marinković, mnogo je volim i ona to zna, počela sam u njenoj emisiji. I Ognjena, takođe.

"Nevinost sam izgubila na Vidovdan"

Voditeljka Jovana Jeremić već nekoliko meseci uživa u ljubavi da biznismenom Draganom Stankovićem.

Jovana je jednom prilikom objasnila da su joj se sve velike stvari u životu desile na neki veliki pravoslavni praznik, pa je ne čudi što se na crveno slovo i razvela.

foto: Ata images

- Na Svete Vrače sam završila fakultet, udala sam se na Đurđevdan, rođena sam uoči Svete Petke, nevinost sam izgubila na Vidovdan, a razvela sam se na prvi dan velikog posta - pričala je voditeljka u emisiji "Milizam".

Jovana je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - kaže Jovana.

