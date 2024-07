BREGA IMA VIKENDICU OD 2 I PO MILIONA € NA PERASTU: Nekad je kamena kuća bila MUZEJ, a sad pazario i HOTEL i još jednu vilu

Muzičar Goran Bregović u Perastu u Crnoj Gori poseduje čak dve nekretnine u kojima letuje sa svojom porodicom. Naime, u Perastu je kupio dve nekretnine u kojima tokom celog leta borave njegova supruga Dženana sa ćerkama.

Goran je najpre kupio trospratnu kuću od kamena, čija je vrednost procenjena na dva i po miliona evra, a koja je, kako su pisali mediji, pre no što ju je kupio bila muzej.

Nedavno je, kako su pisali mediji, pazario hotel i vilu „Perast” koju je proširio restoranom i terasom sa pogledom na more.

Kurir je jednom prilikom posetio Perast, gde Brega inače voli da odmara, ali zbog gustog letnjeg rasporeda ne stiže da uživa. Za tih nekoliko dana koliko provede, meštani su imali prilike da ga vide samo jednom u popodnevnim časovima, i to dok je silazio do plaže u Perastu kako bi spas od velikih vrućina pronašao u moru.

foto: Nenad Kostić

- Brega se čuva sunca. Dugo ga nismo videli ovde, sve do pre neki dan. Vratio se, ovde je najlepše. Dženana češće dolazi nego on, pa silazi stepenicama do dole, ide u kupovinu, kao i svi obični ljudi. Brega je sišao do plaže pre neki dan da se malo okupa. Uvek ide kasnije po podne, ne prija mu sunce. Tokom dana je u kući pod klimom, uživa u privatnosti svog doma. Ne izlazi često. Kad god ga sretnemo, uvek se fino javi. Super je i kao čovek i kao komšija, pravi gospodin. Zbog njega je Perast na glasu. Ljudi ovde iz celog sveta dolaze da vide gde ima kuću i da bi se slikali s njim, to je ovde atrakcija - rekao nam je ljubazni komšija, a u to smo se i sami uverili tokom dva dana koja smo proveli u Perastu.

Ipak, mi smo pred kućom uočili grupu francuskih turista, koji kažu da nisu mogli da letuju u Crnoj Gori, a da ne dođu do Bregovićeve vile i da se ne fotografišu pred njom, ali i da pokušaju da ga upoznaju lično i da se slikaju s njim.

foto: Kurir TV

- Mi, Francuzi, obožavamo Bregovićevu muziku. On je naš čim živi i u Parizu (smeh). Prava zvezda svetskog kalibra. Čitali smo o ovoj njegovoj vili u Perastu i morali smo da dođemo. Zaista je fantastična. Arhitektura, pogled na more... Nemamo reči. Žao nam je što ga nismo sreli, ovo nam je uspomena za ceo život - rekli su nam turisti iz Francuske, a slično smo čuli i od nekoliko Amerikanaca, Rusa i Španaca koji su tu došli istim povodom.

Muzičar je pre više od deset godina kupio ovu luksuznu vilu kako bi supruzi i ćerkama obezbedio idealno mesto za letovanje. Ovo zdanje se uklapa u arhitekturu prelepog crnogorskog gradića, pa je velelepna vila izgrađena u belom kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, ali i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala intimu tokom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, Goran Bregović ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera u vrednosti od preko 35 miliona evra. Pored nekretnine na Senjaku, poseduje dve još vile u tom elitnom beogradskom naselju.

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu. Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori – pričao je dobro upućen izvor.

foto: Nenad Kostić

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima. Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja – priča izvor i ističe kako jedan snimajući dan, u zavisnosti od prostora, košta između 2.000 i 3.000 evra.

Muzičar je u Zagrebu 2005. godine pazario zgradu od 550 kvadrata. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu… Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

foto: Nenad Kostić

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - ispričao je Bregović svojevremeno.

Brega je ćerkama da u jednom popularnom beogradskom naselju, blizu centra grada, kupi dva stana što je on potvrdio u emisiji kod Milomira Marića.

