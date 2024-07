DA NIJE BILO OCA OVE PEVAČICE, TOŠE NIKADA NE BI POSTAO PEVAČ! Proeski je tada svirao klarinet, a jedan trenutak promenio je sve

Gostujući u jednoj emisiji pevačivca Tijana Dapčević otkrila je jednu tajnu. Naime, ona se dotakla svog tragično stradalog prijatelja i kolege Tošeta Proeskog i ispričala detalj koji javnost dosad nije zanala.

foto: Profimedia, Sonja Spasić

Kako je objasnila, Tošeta je u muzičkoj školi zapazio njen otac dok je tada kao srednjoškolac svirao klarinet. Sticajem okolnosti, kako je istakla Tijana, njen tata čuo je tada i kako Toše peva i odmah je reagovao.

- Ma kakav klarinet, on je pevač, on treba da peva, poslušajte me - prisetila se Tijana i dodala:

foto: STRINGER / AFP / Profimedia

- Moj tata je to saopštio i Tošetovom ocu i tako je sve počelo, nakon toga je sve istorija - istakla je nedavno Tijana koja je svojevremeno govorila koliko se ljutila na pevača što je krenuo put estrade i odustao od akademije.

Podsećanja radi, Toše Proeski je imao samo 26 godina kada je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Hrvatskoj. Njegov odlazak teško su prihvatili gotovo svi, počev od porodice, do prijatelja, kolega, ali i fanova koji i danas uživaju u umeću njegovih pesama. O besprekornom talentu, nezaboravnom glasu, a pre svega dobroti, večno će pričati mnogobrojni pevači koji su ga poznavali, kao i najbliži koji se ne mire sa time da ga više nema.

