"KAO ROBOT ŽIVIM OD SVOJE 19. GODINE" Mirka Vasiljević otkrila kako je biti žena fudbalera i priznala drugu stranu medalje

Mirka Vasiljević godinama važi za jednu od naših najlepših glumica. Publika ju je zavolela kroz brojne uloge, a čini se da je ona u seriji "Ljubav, navika, panika" učinila da postane veoma popularna.

foto: Kurir Televizija

Uprkos tome što je kao mlada počela da gradi glumačku karijeru čini se da je na nju stavila zarez nakon što je upoznala fudbalera Vujadina Savića s kojim je svila porodicu i rodila četvoro dece.

Iako mnogi potenciraju kako je super biti žena fudbalera, kako je porodica najvažnija na svetu, Mirka je saglasna sa njima, ali i sa činjenicom da sve to ima i onu drugu stranu medalje.

foto: Sonja Spasić

Gostujući na Prvoj televiziji Mirka je jednom prilikom otkrila kako izgleda njen život od kada je postala prvi put majka i da li joj je teško što su mališani često upućeni samo na nju.

- I kod mene se dešava da ide, ide, pa stane... Nije uvek sve sjajno i perfektno, dešava mi se da mislim da nema izlaza, kako ću sve stići, kako ću se organizovati... Ali ako sedite skrštenih ruku, ništa neće moći da se sredi. Nema čekanja, mora istog trenutka da se krene - kaže Mirka.

foto: Damir Dervišagić

O njenom i Vujadinovom odnosu ima mnogo toga da se kaže. U njihovoj porodici Mirka je ta koja je zadužena za decu, jer je Vujadin često zbog poslovnih obaveza van kuće.

Ipak, kada su zajedno on prati svaki njen korak, a često zna i da se našali na njen račun. On je tako jednom prilikom ispričao da je nevenčanu suprugu uhvatio više puta kako krišom jede, na šta se ona samo nasmejala i nije mu ostala dužna.

- Trudim se da jedem ono što mi prija da bih se dobro osećala, ali nekad i volim da "zaprljam" svoj organizam i onim što ne valja, kada već kao robot živim od svoje 19. godine, funkcioniši da njegova karijera ne trpi, da sam posvećena deci i nekada mi stvarno treba da počastim svoj organizam. I pošto ne izlazim iz kuhinje, ja sve to radim stojeći i naravno da je šala uvek na moj račun, pa je to da se ja krijem, da uzmem kutlaču... Pa ako treba od njih da se krjiem... Desilo se možda par puta da su me uhvatili da to radim, pa malo i dodaju sve. Ali neka, meni je sve to simpatično - kaže ponosno Mirka.

Kurir.rs/Glossy

