"MOJE KOLEGE KUPUJU PREGLEDE I MISLIM DA PRETERUJU U TOME" Nadežda raskrinkala pevače, pa spomenula rijaliti: Čudan osećaj...

Nadežda Biljić progovorila je iskreno o privatnom životu, sinu Longu, ali i kolegama.

Nadežda je nedavno objavila pesmu, a kako je istakla, ona nije poput mnogih kolega želela da kupuje preglede.

foto: Kurir

- Otarasila sam se energetskih vampira i progledala. Prezadovoljna sam kako je nova pesma prošla, mi ne kupujemo preglede, tako da mi je drago. Činjenica je da moje kolege uveliko kupuju preglede, mislim da se preteruje sa tim. Meni iskreno pregledi nisu bitni, ali vlasnicima klubovima jesu. To je negde i loše, a u neku ruku je i dobro. Svako radi po svom nahođenju, ja to poštujem i trudim se da ispoštujem svakoga. Uvek sam zadovoljna brojem nastupa, nikada ne tražim više od onoga što mogu. Tomina podrška mi znači, rasteretio me. Moj posao je samo da budem lepa i odradim svoj deo posla, sve ostalo radi on. Učim se da budem dobra i za saradnju i da budem dobar životni partner - rekla je Nadežda.

Ona je istakla i da je njen sin mali, te da još uvek nije svestan da je njegova majka javna ličnost.

foto: Damir Dervišagić

- Sin nema pojma, za njega sam mama i uvek ću biti to, a ne Nadežda Biljić. Za sve postoji razgovor, na vreme ćemo razgovarati sa njim, trudićemo se da sa njim razvijemo takav odnos da sve može da nam kaže. Sve što bude bilo sporno, razgovaraćemo. Neću da se vraćam u prošlost iskreno, uvek sam ponosna na sebe jer sam uvek išla srcem i iskreno. Kajem se što sam dozvolila da mi priđu loši ljudi i da me iskoriste. Volela bih da promenim to u životu, mada onda ne bih naučila da cenim sebe - objasnila je.

Nadežda je nedavno bila gost u "Eliti", a kako je i sama bila deo rijalitija, priznala je kakve emocije su je preplavile kada je ušla u Belu kuću.

- Nije mi bilo svejedno, malo su me preplavile emocije i čudan osećaj. Dočekali su me kao da nisam odlazila odande. Ne bih volela da gumicom izbrišem rijaliti, upoznala sam sebe i izašla sam iz anonimnosti.

Kurir.rs/ Blic / Preneo: M. J.

