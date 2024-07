GOGA SEKULIĆ PROŠLA KROZ PAKAO, KRAJ SE NE NAZIRE! Poznati lekar upozorava na ozbiljne posledice koje mogu da upropaste život

Goga Sekulić prošla je kroz ozbiljan pakao zbog odluke da smanji svoje prirodno bujno poprisje, gde joj je oporavak umesto mesec dana trajao skoro pola godine, ali mukama i dalje nije kraj. Ona nam je otkrila koji su dalji planovi za oporavak.

"Moram da čekam da prođe minimum godinu dana od prošle intervenicije, tako su mi svi preporučili. Neka je greška očigledno bila pošto mi se jedna strana inficirala, i nije lepo zarastalo kako treba. Poludela sam! Tako da sada tražim nekog svetskog stručnjaka koji će da mi sanira ovaj problem koji su mi doktori ovde napravili. Ja sam ovde išla kod proverenih lekara, ali, očigledno da se komplikacije dešavaju", rekla nam je Goga. Doktor Nemanja Petrović, specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije otrkio nam je kada i zašto najčešće dolazi do komplikacija.

"Operacija smanjenja grudi nosi rizike kao i sve druge intervencije. Uvek se radi u opštoj anesteziji sem u specifičnim okolnostima, kada se zahtev izvodi u lokalnoj. Ono što može da se desi nakon intervencije su bol, modrice, ožiljci koji ostaju i kasnije, ali se njihova vidljovivost. Takođe može doći do promene senzibiliteta bradavice, koje se vraćaju poslenekog vremena. Od težih komplikacija, a koje su veoma retke, su gubitak dotoka krvi do bradavice i odumiranja iste, može do infekcije, ako se ne uradi detaljno čišćenje i sterilizacija instrumenata. Obavezna je i posebna operma koja se koristi u salama, ali je jako bitna i nega pacijenta u postoperativnom toku, nadgledanja, previjanja, terapija. Najteža komplikacija, kao i kod svih drugih hirtuških pacijenata je smrt, odnosno letalni ishod, što ja u dosadašnjoj karijeri nisam sreo kod ovakvih intervencija. Normalan oporavak nakon ovakvih operacija je od dve do četiri nedelje, a ako se dese komlikacije, može da traje i do pola godine. Bitno je da su lekari stručni, jer ako i dođe do komplikacija, stručna lica će znati na vreme to da saniraju", ispričao nam je doktor Petrović.

