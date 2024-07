OGNJENOVA MINA OTKRILA SA ČIME SE SUOČAVA NAKON POROĐAJA! Na svet donela sina, a sada vodi borbu: Trudnoća "raznese" telo...

Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović, pre četiri meseca na svet je donela sina Peruna, a sada je otkrila sa čime se suočava nakon porođaja.

Za razliku od Ognjena Amidžića, Mina Naumović je izuzetno aktivna na društvenim mrežama gde sa pratiocima deli trenutke iz svakodnevnog života, a sada je otkrila da je otišla na prvi trening otkako se porodila.

Mina je objavila fotografiju iz teretane i priznala da povratak treninzima nije lak kao što je mislila.

- Tek kada se vratiš na treninge shvatiš koliko trudnoća "raznese" telo, iako sam mislila da je nisam ni osetila - napisala je Mina u opisu fotografije iz teretane.

"Institucija braka nema snagu"

Podsetimo, Ognjen Amidžić iza sebe ima dva braka, a nedavno je progovorio o razvodima.

- Svi jurimo za novcem, postajemo sve otuđeniji. Moraš da funkcionišeš na pet mesta, odsutnost, pa društvene mreže... Sve je prelako, sve možeš na klik da dobiješ, gledaš druge... Pričam uopšteno. Institucija braka nema više tu snagu koju je imala nekada. S jedne strane to uopšte nije loše. Papir ništa ne znači. Ako nešto valja - to će da valja i sa papirima i bez. Danas je samo ko ti odgovara, i to je to - rekao je voditelj u podkastu "Bunker".

