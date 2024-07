ZBOG OVE FOTOGRAFIJE JE BRESKVICA DOBILA OZBILJNE KRITIKE: Pevačica objavila sliku, usledila salva komentara na mrežama

Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon nedavnog učešća na "Pesmi za Evroviziju". Povratak svom prepoznatljivom stilu i objavljivanje smelih fotografija na Instagramu izazvali su lavinu komentara, kako o njenom izgledu, tako i o njenom novom modnom izrazu.

foto: Kurir televizija

Jedna od fotografija koja je izazvala najviše pažnje prikazuje Anđelu u crnoj majici, sa vezanom kosom i naglašenim usnama, što je naišlo na brojne komentare i kritike. Mnogi su primetili da su joj usne izgledale drugačije u odnosu na prethodne fotografije i da su znatno veće, što je među fanova pokrenulo raspravu da je po svemu sudeći uvećala usne hijaluronom.

foto: Printskrin/Instagram

"Jao šta si uradila tim usnama bre, bile su savršene", " Breskvica je jedna od retkih koja je slatka sama po sebi i koja ne treba ništa raditi na sebi. Lepe su bile i pre a i sada su", bili su samo neki od komentara.

foto: Printskrin/Instagram

Breskvicu su ranije korisnici društvene platforme Tviter surovo su osudili i zbog neobične tetovaže na telu.

KO JE BRESKVIČIN DEČKO?

Podsećanja radi, posle raskida veze sa Mihajlom Veruovićem Vojažem, Anđela Ignjatović Breskvica uplovila je u novu vezu, ali sadašnjeg dečka krije od očiju javnosti.

Nikola Stanisavljević je od Breskvice stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa se ispod fotografija mogu pronaći i komentari da je "kao od brega odvaljen", s obzirom na to da je poprilično nabildovan.

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Anđela jednom prilikom za Telegraf.

Kurir.rs/Puls

Bonus video:

03:53 BRESKVICA JE IMALA FALŠ, TEYA DORA JE BILA SVE VREME TAČNA Pevačice komentarisale PZE: Folklor nije za publiku na Evroviziji!