VODITELJ OTKRIO SVE MRAČNE TAJNE ESTRADE: Ugostitelji u CG su se udružili protiv JK, glumci su NUDISTI, a Barjaktarovićka je..

Voditelj Božo Dobriša osvojio je publiku pre skoro jednu deceniju. Svojim neposrednim prisustvom i harizmom uspeo je da osvoji narod i mnoge zvezde, koje mu već godinama unazad otkrivaju svoje najintimnije tajne i priče o kojima svi bruje.

Naša ekipa porazgovarala je sa Božom, koji nije štedeo reči o našim estradnim zvezdama, pa nam je otkrio sa kim voli da sarađuje, a koga ne može da smisli.

Božo, godinama u Crnoj Gori sarađuješ sa poznatim ličnostima kao novinar i voditelj. S kim najviše voliš da radiš?

- Najviše volim da sarađujem sa Zdravkom Čolićem. On je zbog mene jednom prekinuo i intervju. Ostavio je sve druge novinare da bi se meni javio. Ja sam prolazio i kad me je video, rekao je: "Jao Božo, ne verujem da je i on tu!" Došao je i poljubio me je i vratio se kod kolega. Bili smo jednom i na ručku, zvao me je da idemo na ćevape.

Čola uspešno godinama čuva svoju privatnost. Kakav je on van kamera?

- Baš je dobar kao čovek. Mnogi novinari su mi pričali sve najbolje o njemu, da ih ispoštuje, časti ručkom i pićem. Jako je galantan.

Šuška se i da se dobro kamuflira kad je u Crnoj Gori, da ide samo na zabačene plaže i da ne skida šešir i naočare kako ga ljudi ne bi prepoznali.

- A kako i ne bi? Jedne godine smo radili sa njim intervju u jednom hotelu u Bečićima. Mi nismo mogli da dođemo na red od ljudi koji su mu prilazili da ga pozdrave i da se slikaju sa njim. Nije ni čudo da ide na zabačene plaže i da se skriva. On ne bi mogao na miru da ode na javnu plažu. Ne bi mogao da uđe u more koliko bi ga spopadali. Neki drugi se kriju sa šeširima, Čola ne.

Šta mišliš o Severini?

- Severina bi sve dala da bude Jelena Rozga. Severinu ne volim jer kad dođe u Crnu Goru uslovljava novinare da je ne pitamo o Rozgi. Postoji taj rivalitet između njih dve ko je veća zvezda u Hrvatskoj. U Crnoj Gori je Jelena mnogo popularnija od Severine. Rozga je prepunila najveći klub na primorju posle svih onih arena, a na Seve je bilo malo ljudi, vrlo slabo. Kad se završio njen nastup, prišli su mi vlasnici tog kluba i rekli su mi: "Tako joj i treba, kad nije htela da ti da intervju!" Baš loše prolazi kod nas, samo na trgovima onako. Mi se ne slažemo, jer sam je posle "afere jahta" pitao da li zna da se u budvanskoj marini nalazi jahta "Severina", koju je jedan ruski milijarder posvetio njoj. Tad sam je pitao možemo li na toj jahti da očekujemo nastavak filma, a ona je otišla. Njoj je taj film doneo novac i popularnost.

A Nataša Bekvalac?

- Nataša je ono što jeste. Ona ima najviše udvarača u Crnoj Gori. Svi me mladi govore: "Molim te, poveži nas sa Natašom, ništa joj neće faliti, držaćemo je kao malo vode na glavi. Sve ćemo joj dati. Nataša je najpoželjnija snajka u Crnoj Gori, svi je traže i svi se lože na nju. Ona ove godine ima najviše nastupa u Crnoj Gori od svih. Preko 15. Ja mislim da ove godine ona ima. Njen prvi dečko je bio iz Crne Gore.

Jadranka Barjaktarović je u Srbiji "persona non grata". Da li je ona zvezda u Crnoj Gori, šta ljudi misle o njoj?

- Jadranka je stvarno dobra osoba. Ona je pomogla mnogim mladim pevačicama što se tiče smeštaja i povezivala ih je sa gazdama klubova. Povezivala se ih sa gazdama klubova i čašćavala po 100-200 evra da imaju dok su u Budvi. Šta se desilo, desilo se. Šta ćemo sad? Inače, ona super radi po Crnoj Gori. Ima nastupe po tim klubovima dole na otvorenom, radi ta krštenja, svadbe. Mene samo nervira što svi misle da Jadranka peva samo te crnogorske pesme, a ona odlično peva i Aleksandru Prijović i Cecu. Ima jedan tvit: "Da je Jadranka pametna, bila bi Dritanova Jami, a ovako će je voleti samo Boža Dobriša."

Čuješ li se sa Jadrankom?

- Da. I viđamo se. Sve je okej. Sad priprema dve nove pesme. Ima super momka menadžera. Stara ljubav, oni su zajedno već 20 godina.

Koga si od poznatih video da je nudista na Adi Bojani?

- Mima Karadžić, Katarina Radivojević, Slaven Došlo... Uglavnom su glumci nudisti, pevači ne toliko.

Milica Pavlović je isto često u Crnoj Gori.

- Milicu vole crnogorski političari. Ne znam zašto, ali je baš vole.

Da li će Jelena Karleuša moći opet da peva u Crnoj Gori?

- Mislim da neće. Znaš zašto? To je sad neki lanac. Svi ti ugostitelji su se udružili protiv nje. Neće ona smeti da peva u Crnoj Gori. Bila je zakazana u jednom poznatom klubu, ali su morali da je otkažu. To je ta neka ugostiteljska mreža.

Da li bi Ana Nikolić ove sezone mogla da napuni klubove po primorju?

- Ana Nikolić je bila kraljica klubova na moru. Godinama je sve punila, nije joj bilo premca. Haos je pravila, treba da se mane dede Raleta i da ode dole da da traži mlade momke. Znači, svi je žele, ne znam šta joj je. Svi je žele, poželjna je baš. Anu je samo koštalo u životu pogrešan izbor partnera. Mučena Ana. Mislim da Rale stvarno nije za nju. Znaš što mi kažu pevači? Da Anu niko neće i da je ona samo našla utočište kod Raleta i tipa da ga koristi, pa da će ga posle šutnuti.

Ko je najtraženija i najskuplja pevačica u Crnoj Gori trenutno?

- Aleksandra Prijović. Ipak, najveću senzaciju izaziva Ceca Ražnatović. Ona je kraljica sezona već 20 godina.

Barbara Bobak peva ove godine dva puta u najvećem klubu u Budvi.

- Pametna je Barbara. Nju sad traže kao nekad Maju Berović. Svi misle da je ona propala, ali nije.

