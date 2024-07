OVO JE SUPRUG SANJE KUŽET! Upoznali se, javile se SIMPATIJE, a onda posle 10 godina USLEDIO OBRT (FOTO)

Sanja Kužet porodila se juče, 2. jula, u prepodnevnim časovima u strogoj tajnosti u Beogradu. Lepa voditeljka je rodila zdravog dečaka, a ona i njen izabranik Nemanja Živojinović su nasledniku dali ime Vuk.

Voditeljka je sadašnjeg muža upoznala kada je imala 21 godinu, a njihova ljuabvna priča je kao iz filma.

foto: Damir Dervišagić

- Prvi put je bio kad smo bili jako mladi, ja 21 godinu, on 23, upoznali smo se na Kritu, to je neka slučajnost ispala... Videli smo se još u avionu i onda tamo posle neka 3, 4 dana smo stupili u kontakt, njegovo i moje društvo, upoznavanje međusobno i do kraja letovanja smo se svi zajedno zabavljali. Naravno to su tada bili drugarski odnosi i zapravo se ništa značajno tada nije ni dogodilo, tek povratkom u Beograd i nastavkom druženja javile su se i neke simpatije, pa je to bila neka kratka vezica iz tog perioda života. To je bilo jedno lepo letovanje iz kojeg su nastala super drugarstva i to društvo i dan danas na neki način funkcioniše - rekla je Sanja i navela da je ostala u kontaktu sa celokupnim društvom sa letovanja i dodala:

foto: Damir Dervišagić

- Konekcija nije bila izgubljena jer je uvek neko sa nekim komunicirao iz tog društva, tako je i potekla ideja da se okupimo. To je bio samo trenutak sreće i okolnosti, jer kakve su šanse bile da se pojavim te večeri na tom dogovorenom piću, mogla sam i da ne izađem i onda u poslednjem trenutku, pa 'ajde izaći ću. Na kraju sam se ipak spremila i otišla i tako su se nekako otvorile teme, imala sam priliku da upoznam apsolutno jednog novog Nemanju, iako je on i iz onog perioda bio jako kulturan mladić, ta činjenica se nije promenila, ali kad govorim o zrelosti, to su apsolutno dve različite osobe. Što je i normalno, muškarac u 23 godine i muškarac kojeg sam upoznala 10 godina kasnije, to je ogromna razlika.

foto: Damir Dervišagić

- Tu su se nama ponovo putevi ukrstili, ponovo neka češća viđanja, ispijanje kafe i zapravo činjenica da se pred vama nalazi čovek koji vas želi i koji je apsoluto na svom mestu, a nije ni stvar da je neko samo okej, nego se dogodilo ono što je najvažnije, hemija i ljubav - rekla je voditeljka.

foto: Sonja Spasić

- Naš status je nevenčani supružnici kako se to danas zove... Ma nama je tako lepo, ne robujem formama. Nama je prelepo, dobili smo i zajedničko dete - ispričala je Sanja.

Bonus video:

