HAOS U NAJAVI! Vanesa Krofak besna na Maju zbog uhođenja Stanislava, svom ocu uputila MOĆNU PORUKU!

Stanislav Krofak stavio je tačku na vezu s Majom Marinković, koja se na sve načine trudi da ponovo stupi u odnos sa atraktivnim zadrugarom, ali po svemu sudeći bezuspešno.

Sada se tim povodom oglasila Vanesa Krofak i dala svoj sud o njihovom odnosu.

-Samo želim da izdrži to i napokon izađe.. Pakao - poručila je Vanesa.

Inače, Stanislav je dao obećanje svojoj naslednici da neće biti intiman sa Majom, ali je to obećanje prekršio, nagovarajući Marinkovićevu da isključi kamere. Iako je isplivao snimak njihovoh odnosa, on se i dalje kune da do toga nije došlo.

