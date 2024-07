ISKREN INTERVJU MILICE PAVLOVIĆ! Progovorila o najvećoj želji bake i deke a kad čujete s kojim glumcem ISPIJA KAFU iznenadićete se

Iako je postigla mnogo, Milica Pavlović, je najponosnija na mesto gde je odrasla, uz svoje najmilije pokojnu babu i dedu. S njima je provela najlepše životne trenutke i zahvalana im je na prelepom detinjstvu i vaspitanju i kodeksu ponašanja koji su joj usadili.

Ona je ranije otkrila da joj je super što u joj u ličnim dokumentima stoji moje mesto rođenja, Gornji Bunibrod, te kako je istakla to baš dobro zvuči.

foto: Mina Dishlenkovich

Zato priznaje da svaki slobodan trenutak koristi da poseti Gornji Bunibrod gde je renovila kuću i ispred nje ima veliki voćnjak.

- Nema cenu kada ja uberem svoju šljivu, jabuku, kajsiju. Pojedem, popijem kafu na miru. Kada prođu moji meštani pa popričamo. Komšinica mi je sada napravila pitu zeljanicu, zajedno smo pojele, popile kaficu kod mene u dvorištu- kaže emotivno Milica Pavlović pa dodaje:

foto: Mina Dishlenkovich

- Kada dođem znaju da sam sama, da možda nisam stigla da napunim frižider i onda mi kažu: “Ajde Mico dođi da pojedeš nešto, popiješ kafu”. Najzahvalnija sam Bogu što se namestilo tako da odrastam na selu.

Jednu želju je ispunila pokojnoj babi i dedi, na šta je najviše ponosno, a to da kupi nekretninu.

- Posle osam, devet godina ušla sam u tu priču uzela sam stan u izgradnji, lagano sam ga otplaćivala. Nisam žurila ni sa useljenjem, ni sa kupovinom nameštaja. Sve je dolazilo postepeno i bila sam najsrećnija na svetu kada sam uzela ključ u svoje ruke jer je to bila dedina i babina želja da njihova unuka ima krov nad glavom- kaže ponosno Milica.

foto: Printscreen Instagram

Iako je već godinam živi u Beogradu, jedna stvar je uvek zasmeta.

- Ne prija mi kada ljudi prođu i ne kažu vam dobar dan, dobro jutro. Meni je to prirodno stanje. To mi malo fali. Ali mi se u našoj zgradi javljamo jedni drugima i to je lepo- kaže Milica.

Nedavno nevreme koje je pogodilo i Beograd, nenelo je štetu i na jednoj zgradi u kompleksu gde živi Milica.

- Ne postoji prijatelj koji mi tu noć nije poslao poruku: “Molim te jel’ ovo tvoja zgrada?” Nije, ali svakako je strašno. Dešava se, viša sila- rekla je ona.

foto: Mina Dishlenkovich

Mnoge javne ličnosti pribegavaju fotošopiranju fotografija, ali Milica kaže:

- Svi smo u eri gde je fotošop svima dostupan i valjda besplatan kao aplikacija, svi ga pomalo koristimo. Iako moram da priznam da ja nijednu fotošop aplikaciju nemam u svom telefonu, ali imam Moši koja se bavi mojim profilom, vizualnim indetitetom na fotografijama i video snimcima i prezadovoljna sam njome. Ono što ne znam ja predam u ruke profesionalcima. Što bi se ja bavila time i iskrivila sebe ili preterala u nečem.

- Moja najdobromerniji savet je nauražajte se strpljenjem, ozbiljni živcima. Kada izađete, uživajte u svakom trenutku jer to sve brzo prođe. Meni je to rekla supruga Tonija Cetinskog kada smo se srele u frizerskom salonu. Milice uživaj u svakoj sekundi. I zaista je tako. Blistajte devojke u svakoj sekudni. To mogu da im poželim- rekla je Milica i dodala ako bude slobodna ići će na te koncerte.

foto: Antonio Ahel

Pijem kafu sa Timarovim i Afrikom

Pevačica živi u elitnom delu gde su joj mnoge poznate ličnosti komšije, a na pitanje s kim se druži i da li ide po stanovima da ispija kafe kaže:

- Kada siđem dole ispred zgrade sretnem Srđana Timarova, Sandru Afriku, popričamo, sednemo jedni kod dugih. OK smo komšiluk.

