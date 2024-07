"DOŽIVELA SAM IZDAJU, ON JE NEČOVEK" Milena Ćeranić se obrušila na Žiku Jakšića: Pokušao je da omalovaži moje dostojanstvo...

Milena Ćeranić svoju karijeru započela je u "Grandu" ali je potom raskinula saradnju sa njima, te danas nema lepo mišljenje o Lepoj Breni, Saši Popoviću, kao ni o Žiki Jakšiću.

foto: Andreja Damnjanović

Pevačica se nedavno obrušila Grand, a sada nije poštedela ni voditelja.

Ćeranićeva je bila u "Zvezdama Granda", a potom i deo "Grand produkcije", sve dok nije učestvovala na "Farmi" sa tadašnjim dečkom Nemanjom Stevanovićem, nakon čega je njena saradnja sa pomenutom muzičkom kućom završena.

foto: Printscreen/Pink

Iako je prvo odbila da priča o Jakšić, rekla je neke stvari iz kojih je jasno da ga ne podnosi.

- Nemam tako lepo mišljenje o njemu. Prema meni je ispao nečovek. Umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da omalovaži moje dostojanstvo i mislim da mu se to vratilo, ništa više - rekla je Milena u emisiji "Pretres" pa dodala da je njegove izjave nisu povredile:

foto: Printscreen

- Ne može to da me povredi. Iznervirao me je. Doživela sam poslovnu izdaju od cele produkcije "Granda".

Kurir.rs/Blic/Hype

Bonus video:

04:08 OVO JE MOJA NAJVEĆA SLABOST MIlena Ćeranić nikad iskrenija u intervjuu za Kurir TV: Njeni odgovori će vas IZNENADITI