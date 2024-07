OVA PEVAČICA JE PRVA NOSILA TANGA VEŠ U JUGOSLAVIJI! Probila led: "Govorili su da imam znak Mercedesa sa telu, imam i snimke"

Jasna Milenković Jami ostaće upamćena kao neko ko je iz Evrope u Jugoslaviju uvezla do tada nepoznati kroj donjeg veša- tange.

foto: Dejan Milicević

Pevačica koja je devedesetih godina ozbiljno žarila i palila gde god da se pojavi, a i sada radi punom parom, otkrila je kako je došlo do toga.

foto: Kurir televizija

"Uvek sam imala hrabrost i ponašala se onako kako se osećam. Tog momenta kod nas još nije postojao takav donji veš. Sticajem okolnosti bila sam u inostranstvu, tange su se pojavile tamo, meni je bilo zanimljivo, kupila sam nekoliko pari i donela ovde. Čak imam i snimke sa jednog nastupa, gde se po kroju haljine videlo da to nije običan donji veš. U to vreme bilo je baš šokantno. Volela sam da eksperimentišem. Nikog nisam dirala samo sam pravila ljudima da bude lepo. Ali, tad je baš bilo šokantno to ovde, govorili su "Jami nosi znak Mercedesa", otkrila je Jami u emisiji "dIvan show" na Kurir televiziji.

Kurir.rs

Bonus video:

00:55 LAUŠEVIĆ JE URADIO NEŠTO ŠTO MI JE SMETALO, A ZBOG TOGA SAM TO ŠTO JESAM! Jami o tome kako joj je glumac obeležio karijeru