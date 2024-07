OBRT! Edita se pomirila s dečkom kojeg je optužila da je vara s Jelenom Karleušom

Edita Aradinović ponovo je srećna u ljubavi.

Pevačica se, kako Kurir ekskluzivno saznaje, pomirila s bivšim dečkom, čije ime i prezime su poznato našoj redakciji, a s kojim je pet godina bila u emotivnoj vezi i zbog kojeg je zaratila s Jelenom Karleušom.

foto: Petar Aleksić

- Edita i taj dečko su pet godina bili u vezi. Ona je njegova najveća ljubav i sve bi učinio za nju. Neko vreme nisu bili zajedno, ali uspešno su prebrodili teške trenutke i veliki nesporazum. On živi i uspešno posluje u Dubaiju, a ona odlazi kod njega u zavisnosti od toga koliko ima nastupa i poslovnih obaveza. On je oduševljen njenim novim pesmama i podržava je u svemu. Nikad srećniji i zadovoljniji nisu bili, a on joj je maksimalno posvećen. Štaviše, mogu da vam kažem da je lud za njom i smatra da je ona najlepša žena na estradi - priča naš izvor, blizak paru.

foto: Printskrin/Instagram

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Editom, ali ona nije odgovarala na naše poruke. Podsetimo, sukob između JK i Edite počeo je prošle godine, kad je Aradinovićeva istakla da Karleušini albumi "nisu njena šoljica čaja". Nakon toga se Jelena razočarala i izjavila da nema snage da konstantno odgovara na napade koleginica. Međutim, Aradinovićeva je nastavila da proziva Jelenu i preti joj na Tviteru. - Ma, likuša je nebitna, ne bih je spomenula više nikada, nego briše svoje poruke i blokira me. Pa, ja sam dete iz Beograda. Sa ulice. Mi Romi smo nekad jako za*ebani. Da joj bacim magiju, da je patosiram - napisala je Edita. Nakon svih teških reči i prozivki koje su međusobno upućene, Edita je sada sve šokirala optuživši JK da je navodno bila u vezi s njenim dečkom. Ona se tu nije zaustavila, već je nastavila da iznosi skandalozne optužbe.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/ Instagram

- Ako i dalje važi ponuda za duet, rado bih ga snimila. Mislim da bismo izazvale ludilo na estradi. Zamisli ekspanziju tu. Nego je problem što si viša od mene. Moraćemo nekako da snimimo spot da se ne vidi 30 cm razlike u visini. Mada, kad si bila s mojim dečkom koji je moje visine, neće ti biti problem ni ovo - napisala je Edita na Instagram storiju u okviru kojeg je okačila Karleušinu razgolićenu fotografiju iz hotelske sobe. - I moj bivši je voleo zelenu boju... Neka mu je laka zemlja. E, Karli, važi li ona ponuda za duet što smo snimile? Krajem godine, kad si me zvala? Sećaš li se? - dodala je Edita.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Potom je objavila i prepisku između nje i JK. - Šizo, ti opet na lekove za šizofreniju uzimaš kokain? Brukaš i romsku i albansku zajednicu. Ne znam koliko razumeš srpski, ali potrudiću se da te vratim na fabričku verziju, izrašće ti i ona odsečena surla i dlakavi mladež na njoj, da kao ulična gatara imaš pod stare dane od čega da živiš. Ona sjajna ćelava čeneka će sjajiti uglancana na adekvatnom odeljenju u "Lazi" pre toga. Nisam ja kriva što se nesrećnici kojima se vraćaš lože na mene, u poređenju sa mnom izgledaš kao da prosiš pored semafora, i to bez većeg uspeha - napisala joj je Jelena, a usledio je Editin odgovor. - Mama, ostala si budna do kasno, javi mi za duet ako hoćemo da ga radimo. I smiri se, ne nerviraj se - odgovorila je ona. Inače, JK je za Kurir tada oštro odbrusila koleginici. - To što govori Edita, govori o njoj - rekla nam je JK.