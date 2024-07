RODILA MU DVA DETETA A JOŠ UVEK SE NIJE UDALA ZA NJEGA! Ovo je pravi razlog: Desio se splet čudnih okolnosti...

Sanja Kužet porodila se u tajnosti i na svet donela sina kom su ona i njen partner Nemanja dali ime Vuk.

Inače, Nemanja Živojinović se ne eksponira u javnosti, a voditeljka i on još uvek nisu stali na ludi kamen.

Na ovu temu Sanja je jednom prilikom govorila, a tada je otkrila razlog zbog kog još uvek nisu stali na ludi kamen.

- Bila sam u drugom stanju kada sam se udala prvi put. Lepe uspomene, mislim iskreno, to su zaista u tom trenutku bile jedne jako važne i lepe stvari za mene. Drugi put nisam obukla venčanicu, ne zato što nismo moj sadašnji partner i ja želeli da do toga dođe, nego prosto neki splet čudnih okolnosti. Mi od kako smo se spojili, mi stalno nešto stvaramo, gradimo, planiramo i non-stop nam se nešto dešava. Mi zaista nismo imali nekog predaha u tom smislu da se tim venčanjem bavimo. Onda su nas sve ostale životne stvari i okolnosti zapravo naučile da je mnogo bitnije sve to drugo što radimo, nego sam taj jedan čin i taj dan. Tako da ne bežimo od toga, ko zna možda će se to desiti u nekom trenutku, ali i ovako nam je sjajno - rekla je svojevremeno za domaće medije Sanja.

