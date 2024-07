OVO JE NAJKONTROVERZNIJI PEVAČ NA ESTRADI! Ženio maloletnicu, nije imao decu, a zbog jedne TRAGEDIJE je cela Srbija plakala

Zoran Živanović Rođa učestvovao je u devetoj sezoni muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" i tom prilikom je ispričao svoju tešku životnu priču koja je mnogima naterala suze na oči.

Kako je ispričao, rano je ostao bez oba roditelja, a ono što je obeležilo njegovu mladost bila je prisilna ženidba. Samo par meseci nakon očeve smrti majka ga je uslovila i naterala da osnuje porodicu.

– Nisam bio ni punoletan, nisam vojsku služio a ona mi je rekla „Još bolje, samo se ti oženi da ne budem sama“. „Bolje se ženi, naći ćeš me mrtvu“, to su bile majčine reči. I eto, desilo se, imao sam 18, 5, a ona 15,5 godina. Posle svega što sam već doživeo to mi je bilo strašno – kaže nekadašnji takmičar "Nikad nije kasno", i dodaje da sa 18 godina nije ni bio svestan braka i svih obaveza koji on nosi.

Na žalost, supruga i on nisu imali sreću da dobiju decu, a kasnije je njegov život obeležila i teška saobraćajna nesreća u kojoj je izgubio najdražeg člana svoje porodice, a o detaljima nesreće govorio je svojevremeno za medije.

- Vraćali smo se se sa slave kada je na nas negde kod Pećinaca naleteo šleper. Imali smo težak udes, moja majka je poginula, supruga je imala otvoreni prelom leve i desne nogu, a ja jak potres mozga. Jezik mi je visio, na malom delu se samo držao – prisetio se Rođa kobne noći u kojoj je osim majke ostao i bez dela jezika.

Brzom intervencijom hirurga uspeli su da mu saniraju povrede, a nakon 12-časovne kome u kojoj je bio, najteže mu je palo saznanje da više neće moći da peva.

– Ja vama ne mogu da opišem koju sam tugu tad osećao što ne mogu ni da govorim, a kamoli da pevam. I dan danas ta desna strana jezika mi trne i imam problem, ali Bogu hvala da mogu da pevam i bavim se time. I dokle god budem mogao to ću da radim – rekao je nekadašnji takmičar.

