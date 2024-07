NOVI DETALJI RASKIDA ANJE BLA I BAKA PRASETA! Influenserka priznala da joj je posao PROCVETAO: Nemojte se ljutiti, ali...

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pre nekoliko dana je na svom Jutjub nalogu otkrio da je raskinuo sa Anjom Bla.

Baka je u videu otkrio da je "morao da raskine kako bi se posvetio poslu i Jutjubu u koji je sipao celi svoj život", nakon čega je naišao na negativne komentare pratilaca.

Ubrzo je na društvenim mrežama reagovala i Anja Blagojević i otkrila da je Baki Prasetu "postala prepreka", da bi sada u lajvu otkrila pratiocima da ovo nije još jedna u moru Bogdanovih šala, ali i da joj je nakon raskida stiglo na hiljade poruka.

"Nisam videla nijedan loš komentar za mene od normalne odrasle osobe, a što se tiče dečijih komentare, ne dotiču me. Za dva dana me zapratilo oko 25, do 30.000 ljudi na Instagramu i hvala vam na tome. Ne možete da verujete koliko sam hiljada poruka dobila, ne ljutite se ako ne mogu na svaku da odgovorim. Ovo nije fejk, ja nikada ne bih pričala i pisala ove stvari, a da je u pitanju neki prenk, hvala I ljubim vas".

