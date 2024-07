GLUMICU OTAC NIKAD NIJE PRIHVATIO, A SVI GA DOBRO ZNATE! Ćerka poznatih roditelja trpela VRŠNJAČKO NASILJE: Bili su okrutni!

Manekenka i glumica Teodora Bjelica, inače naslednica glumice Gordane Bjelice, je po prvi put javno govorila o svom privatnom životu i odrastanju bez oca, čuvenog Miroslava Lazanskog.

- Moja majka je meni bila čitav život, i otac i majka i najbolja drugarica. Tako da nisam osetila to odrastanje bez oca, samo u nekim trenucima u osnovnoj školi, kada su me deca zadirkivala zbog toga, ali majka mi je savršeno objasnila – porodica su ljudi koji se vole, pa čak i ako neko nije u krvnom srodstvu, koliko ima usvojene dece, pa se vole najviše na svetu. Tako da je bitan taj odnos ljudski, moja majka je meni sve na svetu.

Glumica je otkrila i da je tokom školovanja trpela vršnjačko nasilje.

- Jesam, nažalost, zadirkivala su me deca, ali sada mi je jasno kako sam ja njih nervirala. Mama me je tako naučila, ja u sebi nisam imala trunku mržnje, ni te iskompleksiranosti sa kojom su se oni nosili, i otuda sve te nesigurnosti. Zli ljudi su duboko nesrećni, dobri ljudi koji su srećni sami sa sobom nemaju potrebe da povređuju drugu osobu, nego samo da im ulepšaju život. Deca su mi govorila: ‘ti nemaš tatu’, a ja im kažem da imam moju mamu, a oni mi kažu da nemam porodicu, da nemam nikoga. Ja kažem da smo porodica mama i ja. Ja stanem i ovako im kažem i onda to njih iznervira jer se ja ne rasplačem, ne uvredim se jer ja to tako mislim i osećam, imam ljubav svoje majke i meni je to sasvim dovoljno.

