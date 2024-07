DEVEDESETIH BIO GLAVNA ZVEZDA, PA NESTAO SA SCENE. Sad radi za svetsku firmu. Komšije otkrivaju gde je Srđan "Mobi dik"

Srđan Čolić, frontmen grupe "Mobi dik" devedesetih godina je žario i palio i bio jedna od najvećih zvezda dens scene, a onda se povukao i posvetio drugom poslu. Poslednjih petnaestak godina ga nema na estradnoj sceni, ne objavljuje nove pesme jer mu je sada preokupacija svetska produkcija. Ekipa Kurira posetila je Srđanov kraj, gde je od komšija saznala kako i od čega sada živi Čolić.

foto: Printscreen/Youtube

"On živi u toj zgradi, pored parka. Ranije smo ga češće viđali, sad baš baš retko. Iako deluje ozbiljno, po nekad malo i nadrndano, jako je fin. Kulturno se svima javi. Sretala sam ga ili u prodavnici, ili kada šeta psa ili se igra sa njim. Baš voli životinje", priča nam Srđanova komšinica i nastavlja

"Koliko sam čula od mojih žena ovde u kraju, on već godinama radi za "Dizni", to vam je ona najveća i najpoznatija svetska firma za crtane filmove. Upao je u produkciju, mnogo lepa priča, ima super poziciju, mediji i nastupi ga ne zanimaju. Sad je u skroz drugom filmu. Vidim da većina pevača koja je bila popularna devedesetih sad radi te neke nastupe, ali čini mi se da njega to ne radi. Živi u nekom svom svetu i rekla bih da mu lepo ide", zaključuje komšinica.

foto: Dragana Udovičić

Grupa "Mobi dik", čiji je frontmen bio Srđan harala je devedesetih godina, imali su mnogo hitova. Najveću popularnost dostigli su dok je pevačica u grupi bila Ana Stanić, a Čolić je nastavio sa dobrim radom i kada je na njeno mesto došla druga pevačica, Aleksandra Perović.

Kurir.rs

Bonus video:

01:29:33 DIVAN SHOW S02E40