"S OVE DISTANCE BIH TAKOĐE OSUDIO NJENO PONAŠANJE, ALI..." Oglasio se Žika Jakšić i progovorio o sukobu sa Ćeranićkom: Žao mi je!

Žika Jakšić oglasio se nakon što jeMilena Ćeranić žestoko udarila na njega u jednom intervjuu.

Milena Ćeranić je nakon učešća u rijalitiju Farma izbačena iz Grand familije, a ljutnju i gnev prema njima nikada nije krila, dok za čelnike i danas nema reči hvale. Nedavno obrušila na Lepu Brenu i Sašu Popovića, a nije poštedela ni Žiku Jakšića.

foto: Promo

- Prema meni je ispao nečovek. Umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da omalovaži moje dostojanstvo. Pa mislim da mu se vratilo, ništa više", istakla je Ćeranićeva u emisiji "Pretres", a Žika se sada oglasio za medije i prvi put otkrio pozadinu svega i zbog čega je celokupan tim "Grand" produkcije tako reagovao:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ogledao sam ceo intervju Milene Ćeranić. Impulsivna je i sada kao i kad je bila mlada, ali sada odaje utisak zrele osobe koja zna šta želi. Lep intervju, uživao sam gledajući ga. Što se tiče njenih komentara u vezi mog ponašanja vezanog za raskid saradnje sa 'Grand' produkcijom, mislim da je razumljivo što se ljuti na mene. Istina je da sam uvek bio protiv toga da 'Zvezde Granda' idu na 'Farmu' jer sam smatrao da njima ta vrsta popularnosti ne treba i da je to moralna po*nografija koja im dugoročno ne može doneti ništa dobro. Istina je da se ona onako impulsivna, nije snašla u tadašnjem rijalitiju i da je svojim ponašanjem i postupcima prema tadašnjem momku Nemanji Stefanoviću navukla gnev šire publike - ispričao je Žika.

Jakšić je priznao da je tada osudio takvo njeno ponašanje, ali je sada prvi put priznao da je kazna koja je Mileni Ćeranić izrečena bila nepravedna, jer su, kako je objasnio, "svi upali u kolektivnu psihologiju masovne osude".

- Istina je da je njena impulsivnost i ponašanje izazvalo tu masovnu histeriju i osudu, ali je istina i da je to preraslo u javni kolektivni linč u kome su učestvovali svi pevači, 'Grand' produkcija, svi mediji, pa i ja. Sa ove distance bih takođe osudio njeno ponašanje, ali bih pokušao da nađem i razumevanje za sve okolnosti koje su do toga dovele.Sada kada se setim toga, zaista mi je žao što ni u kome iz produkcije nije bilo mudrosti da razumemo sve okolnosti i da kazna ili osuda budu primereni i pravedni. Takođe sam siguran da je to uveliko uticalo i na kasniji Milenin turbulentan život i da je ta crna mantra 'Farme' prati i dan danas. Ni to nije pravda. Jedino dobro što je iz svega toga izašlo je što vidim da je Milena posle svega sazrela u jednu čvrstu i odlučnu osobu koja zna šta hoće i zaista joj želim uspeh u karijeri jer mislim da zbog svega što joj se izdešavalo još nije dostigla svoj maksimum - poručio je Jakšić.

Kurir.rs/ Mondo / Preneo: M. J.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC