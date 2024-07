"NISAM MOGAO DA KAŽEM "NEĆU" PA DA ME ŠAMARAJU PO BEOGRADU" Pevač progovorio o zemunskom klanu: Nazvali su me i tražili...

Bane Bojanić, sin Miloša Bojanića, '90- ih godina bio je na vrhuncu popularnosti kada je postao omiljeni izvođač na porodičnim slavljima pripadnika zemunskog klana Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma.

foto: Kurir televizija

S obzirom na to da nije bilo lako reći "ne" najopasnijim kriminalcima tog vremena, Šiptar i Kum sve češće su pozivali Bojanića, pa čak i nakon atentata na premijera Zorana Đinđića kraju kada su od njega tražili da ih "prebaci" preko granice.

Bojanić je u jednom podkastu do detalja opisao poznanstvo sa Šiptarom i Kumom, gde je govorio i o susretu sa Miloradom Ulemekom Legijom.

Bili ste poznata pevačka zvezde 90- ih, mnoge vaše kolege kažu da je kriminal tada "stavio šapu" na njihove karijere. Kakvo je vaše iskustvo bilo?

- Nisam imao problema jer sam sa svima bio dobar. Ali nisam voleo da pevam kad me zovu ti momci iz tog vremena jer znam ko će sve tu da bude, plašio sam se da ne zaluta neki metak. Nekada sam uspevao da nađem izgovor, nekada ne. Nisam mogao da kažem :"Neću", pa da me šamaraju po Beogradu. Moraš da ideš, nema šta - prisetio se Bane Bojanić

foto: Printscreen

Jesu li vas zvali posle ubistva premijera Zorana Đinđića?

- Zvali su me. Posle par dana kad se sve to desilo, nazvali su me euforično govoreći: "Nismo mi krivi, nismo to bili mi". Ja sam prvo prekinuo vezu. Onda mu kažem: "Jesi li ti lud, traži te cela država, ti zoveš mene?" On mi kaže: "Ja tebi verujem, samo da nas odvezeš do Subotice. Mi nismo... Dokazaćemo". Ja kažem: "Kakava bre crna Subotica?! Bio sam sa društvom pored Keja, samo sam bacio telefon u Dunav.

Inače, Bane će sutra biti gost u emisiji "dIvan šou" koja se emituje na Kurir televiziji u 16:10, gde će otkriti još detalja o poznanstvu sa pripadnicima zemunskog klana.

Kurir.rs/ Informer / Preneo: M. J.

Bonus video:

01:30:05 DIVAN SHOW S02E41